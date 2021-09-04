Ремейк популярной игры прошлого – это всегда очень рискованное дело. В таких случаях преданные фанаты следят за каждым шагом разработчиков и не жалеют слов и усилий для критики, если конечный результат им не нравится, однако, похоже, что будущий перевыпуск космического хоррора Dead Space обойдет стороной такая участь.

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Блогер ElAnalistaDeBits, специализирующийся на различных сравнительных видео игровой индустрии следит за работой вокруг будущего ремейка и после одного из стримов разработчиков опубликовал довольно детальное видео в котором разобрал раннюю версию проекта.

Практически сразу можно увидеть, что разработчики EA Motive проводят огромную работу для улучшения визуальной составляющей игры. Детальная проработка уровней с добавлением различного рода мелочей обеспечит ремейку определенную графическую глубину, которой часто не хватало в душных и визуально пустых коридорах USG Ishimura в оригинальной игре.

Внимание к деталям в ремейке будет на другом уровне / скриншоты с YouTube

Особое внимание сосредоточили на так называемой "механике расчленения". Таким образом, когда Исаак будет стрелять в некроморфов, игроков ожидают зрелищные детали вроде разрывов кожи и оторванных конечностей, отлетающих от врагов во все стороны. К тому же масштаб и характер повреждений будет напрямую зависеть от типа оружия используемой главным героем.

К радости фанатов, разработчики сообщили о том, что в игре будут доступны новые пути и целые локации, которые по тем или иным причинам были удалены из финальной версии оригинальной игры.

Полное сравнение оригинала и ранней версии ремейка



Также EA Motive предупредили, что поскольку ремейк находится на ранней стадии разработки, большинство из продемонстрированных кадров не являются репрезентативными для конечного продукта, особенно с точки зрения графической составляющей. К тому же такие вещи, как костюм Исаака, еще не достигли своей финальной формы, поэтому бесчисленное количество изменений может произойти до релиза проекта.

Напоследок создатели проекта заявили, что будут рады критике и советам от фанатов серии, ведь хотят обеспечить как можно лучший результат и угодить геймерам сполна, что пока, собственно, им вполне удается судя по одобрительных комментариях сообщества в соцсетях.

Ремейк Dead Space выйдет в 2022 году на платформах PS 5, Xbox Series X | S и PC.