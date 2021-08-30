God of War (2018) производства студии Sony Santa Monica получила широкое признание и кучу различных наград, попутно став игрой года по версии многих изданий и премий. В значительной степени такую любовь критиков и геймеров приключения Бога войны заслужили своей "отшлифованостью" и бешеным вниманием к деталям, а боевую систему проекта многие считают одной из лучших за всю историю индустрии.

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Сюрпризом стало то, что увлекаясь различными деталями и достоинствами этой бесспорно невероятной игры, игроки не заметили "слона в посудной лавке", ведь от их глаз убежала весьма интересная деталь, касающаяся легендарного оружия Кратоса – топора Левиафан.

Так вот, оказалось что когда Бог войны снимает оружие со спины, оно мгновенно, а главное незаметно, увеличивается у него в руках. Этим интересным фактом поделился визуальный художник PlayStation Studios Роберт Моррисон в своем аккаунте в твиттере.

По его словам, Левиафан имеет два разных "масштаба", когда находится в руке главного героя и когда на спине. Таким образом, в момент, когда Кратос решает вооружиться топор увеличивается в размере примерно на 20%.

Информация стала настоящим откровением для фанатов проекта, которые годами не замечали такую очевидную деталь. Однако разработчик не остановился только на сообщении самого факта, но и рассказал с какой целью это было сделано.

Разница в масштабах заметна невооруженным глазом / коллаж games24

Обьяснение Моррисона удивительно простое: такой трюк использовали, чтобы выдать "лучшую картинку" для определенных ракурсов камеры, ведь это помогает "сформировать кадр". Иными словами, во время тестирования игры разработчикам показалось, что когда Кратос держит топор в руке, он выглядит слишком маленьким, поэтому они сделали его больше, но увеличенный топор в свою очередь выглядел не так хорошо, когда висел на спине огромного Бога – поэтому они сделали его меньше.

Интересно, что для того, чтобы скрыть такие манипуляции, разработчики даже скорректировали анимацию доставания оружия, применив быструю смену ракурса и движение камеры.

По словам художника это далеко не единственный трюк, которым воспользовались создатели проекта. Итак, если вы являетесь счастливым обладателем консоли PS 4 и игры God of War у вас появился повод еще раз пережить приключения Кратоса и кто знает, может и вам повезет найти какую-то деталь, годами остававшуюся незамеченной.