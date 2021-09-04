Ремейк популярної гри минулого – це завжди дуже ризикована справа. У таких випадках віддані фанати пильно стежать за кожним кроком розробників і не шкодують слів та зусиль для критики, якщо кінцевий результат їм не до вподоби, проте, схоже, що майбутній перевипуск космічного горору Dead Space омине така участь.

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Блогер ElAnalistaDeBits, що спеціалізується на різноманітних порівняльних відео з ігрової індустрії стежить за роботою навколо майбутнього ремейку та після одного зі стрімів розробників опублікував досить детальне відео у якому розібрав ранню версію проєкту.

Практично одразу можна побачити, що розробники EA Motive проводять величезну роботу задля покращення візуальної складової гри. Детальне пропрацювання рівнів з доданням різноманітного роду дрібниць забезпечить ремейку певну графічну глибину, якої часто не вистачало в задушливих та візуально порожніх коридорах USG Ishimura в оригінальній грі.

Увага до деталей в ремейку буде на іншому рівні / скриншоти з YouTube

Окрему увагу зосередили на так званій "механіці розчленування". Таким чином, коли Ісаак стрілятиме у некроморфів, гравців очікуватимуть видовищні деталі на кшталт розривів шкіри та відірваних кінцівок, що відлітатимуть від ворогів в усі боки. До того ж масштаб та характер пошкоджень буде напряму залежати від типу зброї використовуваної головним героєм.

На радість фанатів, розробники повідомили про те, що у грі стануть доступними нові шляхи та цілі локації, які за тими чи іншими причинами були видалені з фінальної версії оригінальної гри.

Повне порівняння оригіналу та ранньої версії ремейку



Також EA Motive попередили, що оскільки ремейк знаходиться на ранній стадії розробки, більшість із продемонстрованих кадрів не є репрезентативними для кінцевого продукту, особливо з точки зору графічної складової. До того ж такі речі, як костюм Ісаака, ще не досягли своєї фінальної форми, тому незліченна кількість змін може статися до релізу проєкту.

Наостанок творці проєкту заявили, що будуть раді критиці та порадам від фанатів серії, адже хочуть забезпечити якомога кращий результат та догодити геймерам сповна, що поки що, власне, їм цілком вдається судячи зі схвальних коментарів спільноти у соцмережах.

Ремейк Dead Space вийде у 2022 році на платформах PS 5, Xbox Series X | S та PC.