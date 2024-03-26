Один з босів Baldur's Gate 3 спершу міг стати компаньйоном гравця

Larian Studios розкрили цікаву деталь щодо створення найкращої гри 2023 року – Baldur's Gate 3. Виявилося, що один з грізних босів популярної RPG спочатку міг стати компаньйоном гравця.

Розповідаючи про різні аспекти гри, від яких довелося відмовитися аби встигнути випустити її в зазначений термін, Свен Вінке з Larian Studios здивував шанувальників цікавою інформацією про одного з босів проєкту.

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Другий акт Baldur's Gate 3 здебільшого обертається навколо історії сім'ї Торм, а головним опонентом гравців є грізний Кетерік, який, перетворившись на безсмертного монстра, мучить колись квітучі землі.

Битва з ним є фіналом акту та напрочуд складним завданням, враховуючи, що вона має кілька стадій та досить цікаві механіки.

Однак, за словами одного з засновників Larian Studios, на певному етапі розробки цей лиходій планувався як один з можливих компаньйонів гравця.

Виконавчий директор студії розповів, що спочатку розробники хотіли зробити можливим "рекрутинг" Торма для всіх, хто зуміє пройти складну перевірку на переконливість аби "пощадити" його.

Кетерік у грі / Фото Larian Studios

Ви можете бачити, момент, коли Кетерік "ламається", саме він мав призводити до його найму, – пригадує Вінке.

Але зрештою студії довелося виключити цю можливість з гри, щоб встигнути випустити її без затримок, пояснив керівник.

Однак це ще не все, адже також Вінке розповів, що Кетерік був далеко не єдиним персонажем Baldur's Gate 3, який колись планувався як компаньйон.

Навпаки, у Larian Studios є "цілий список компаньйонів, які не потрапили в гру", а про Торма Вінке згадав в першу чергу, оскільки серед них усіх саме він є його улюбленцем.