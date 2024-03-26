Рассказывая о различных аспектах игры, от которых пришлось отказаться чтобы успеть выпустить ее в указанный срок, Свен Винке из Larian Studios удивил поклонников интересной информацией об одном из боссов проекта.

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Второй акт Baldur's Gate 3 в основном вращается вокруг истории семьи Торм, а главным оппонентом игроков является грозный Кетерик, который, превратившись в бессмертного монстра, мучает некогда цветущие земли.

Битва с ним является финалом акта и удивительно сложной задачей, учитывая, что она имеет несколько стадий и достаточно интересные механики.

Однако, по словам одного из основателей Larian Studios, на определенном этапе разработки этот злодей планировался как один из возможных компаньонов игрока.

Исполнительный директор студии рассказал, что сначала разработчики хотели сделать возможным "рекрутинг" Торма для всех, кто сумеет пройти сложную проверку на убедительность чтобы "пощадить" его.

Кетерик в игре / Фото Larian Studios

Вы можете видеть, момент, когда Кетерик "ломается", именно он должен был приводить к его найму, – вспоминает Винке.

Но в конце концов студии пришлось исключить эту возможность из игры, чтобы успеть выпустить ее без задержек, объяснил руководитель.

Однако это еще не все, ведь также Винке рассказал, что Кетерик был далеко не единственным персонажем Baldur's Gate 3, который когда-то планировался как компаньон.

Напротив, у Larian Studios есть "целый список компаньонов, которые не попали в игру", а о Торме Винке вспомнил в первую очередь, поскольку среди них всех именно он является его любимчиком.