Акторка Ghost of Yotei розкрила як зняли одну з найчуттєвіших сцен – було складно не сміятися

Акторка, яка виконала роль протагоністки у грі Ghost of Yotei, пригадала як була записана одна з найзворушливіших сцен проєкту. Виявилося, що це виглядало досить абсурдно.

Одним з найзворушливіших моментів гри є той, коли Ацу нарешті здобуває повну довіру свого супутника – дикого вовка, інформує 24 Канал.

Зворушлива сцена з Ghost of Yotei виглядала інакше в реальності?

Хоча ця сцена взагалі є наслідком виконання додаткових завдань, вона запам'яталася величезній кількості шанувальників Ghost of Yotei.

Сцена з гри про яку мова: дивіться відео

У розмові з gamesradar+ акторка Еріка Іші розповіла як цей момент виглядав під час процедури "motion capture". Виявилося, що все було зовсім не так зворушливо.

Я ніколи не забуду сцену motion capture, де Ацу гладить вовка. Це був Біллі Харпер, наш режисер з кінематографії, який стояв на четвереньках, а я гладила його по голові,

– пригадала Іші.

Ця історія неабияк розвеселила геймерів у соцмережах, де більшість зійшлася в думці, що актор має бути величезним професіоналом аби не засміятися у подібний момент.

Також фанати Ghost of Yotei відзначили, що тепер цей момент у грі виглядає зовсім по-іншому, коли знаєш як він був створений.

Що за Ghost of Yotei?