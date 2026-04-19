Акторка Ghost of Yotei розкрила як зняли одну з найчуттєвіших сцен – було складно не сміятися
- Акторка Еріка Іші розповіла, що під час запису сцени "motion capture" для гри Ghost of Yotei вона гладила режисера Біллі Харпера, що стояв на четвереньках, замість вовка.
- Ця історія викликала сміх у геймерів, які зауважили, що актори повинні бути професіоналами, щоб не засміятися у таких ситуаціях.
Акторка, яка виконала роль протагоністки у грі Ghost of Yotei, пригадала як була записана одна з найзворушливіших сцен проєкту. Виявилося, що це виглядало досить абсурдно.
Одним з найзворушливіших моментів гри є той, коли Ацу нарешті здобуває повну довіру свого супутника – дикого вовка, інформує 24 Канал.
Зворушлива сцена з Ghost of Yotei виглядала інакше в реальності?
Хоча ця сцена взагалі є наслідком виконання додаткових завдань, вона запам'яталася величезній кількості шанувальників Ghost of Yotei.
У розмові з gamesradar+ акторка Еріка Іші розповіла як цей момент виглядав під час процедури "motion capture". Виявилося, що все було зовсім не так зворушливо.
Я ніколи не забуду сцену motion capture, де Ацу гладить вовка. Це був Біллі Харпер, наш режисер з кінематографії, який стояв на четвереньках, а я гладила його по голові,
– пригадала Іші.
Ця історія неабияк розвеселила геймерів у соцмережах, де більшість зійшлася в думці, що актор має бути величезним професіоналом аби не засміятися у подібний момент.
Також фанати Ghost of Yotei відзначили, що тепер цей момент у грі виглядає зовсім по-іншому, коли знаєш як він був створений.
Що за Ghost of Yotei?
Ghost of Yotei – це пригодницька екшен-гра для PlayStation 5 від студії Sucker Punch Productions, яка є духовним продовженням Ghost of Tsushima і переносить події на північ Японії.
Проєкт зберігає акцент на атмосфері самурайського кіно, а геймплейно забезпечує цікаві механіки бою та стелсу, що розвивають ідеї попередньої частини.
Критики та гравці високо оцінили продовження, зокрема на metacritic оцінки склали 86/100 та 8.1/10 відповідно.