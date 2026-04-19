Одним из самых трогательных моментов игры является тот, когда Ацу наконец получает полное доверие своего спутника – дикого волка, информирует 24 Канал.
Трогательная сцена из Ghost of Yotei выглядела иначе в реальности?
Хотя эта сцена вообще является следствием выполнения дополнительных заданий, она запомнилась огромному количеству поклонников Ghost of Yotei.
Сцена из игры о которой речь: смотрите видео
В разговоре с gamesradar+ актриса Эрика Иши рассказала как этот момент выглядел во время процедуры "motion capture". Оказалось, что все было совсем не так трогательно.
Я никогда не забуду сцену motion capture, где Ацу гладит волка. Это был Билли Харпер, наш режиссер по кинематографии, который стоял на четвереньках, а я гладила его по голове,
– вспомнила Иши.
Эта история изрядно развеселила геймеров в соцсетях, где большинство сошлось во мнении, что актер должен быть огромным профессионалом чтобы не засмеяться в подобный момент.
Также фанаты Ghost of Yotei отметили, что теперь этот момент в игре выглядит совсем по-другому, когда знаешь как он был создан.
Что за Ghost of Yotei?
Ghost of Yotei – это приключенческая экшен-игра для PlayStation 5 от студии Sucker Punch Productions, которая является духовным продолжением Ghost of Tsushima и переносит события на север Японии.
Проект сохраняет акцент на атмосфере самурайского кино, а геймплейно обеспечивает интересные механики боя и стелса, развивающие идеи предыдущей части.
Критики и игроки высоко оценили продолжение высоко оценили продолжение, в частности на metacritic оценки составили 86/100 и 8.1/10 соответственно.