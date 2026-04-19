Одним из самых трогательных моментов игры является тот, когда Ацу наконец получает полное доверие своего спутника – дикого волка, информирует 24 Канал.

Трогательная сцена из Ghost of Yotei выглядела иначе в реальности?

Хотя эта сцена вообще является следствием выполнения дополнительных заданий, она запомнилась огромному количеству поклонников Ghost of Yotei.

Сцена из игры о которой речь: смотрите видео

В разговоре с gamesradar+ актриса Эрика Иши рассказала как этот момент выглядел во время процедуры "motion capture". Оказалось, что все было совсем не так трогательно.

Я никогда не забуду сцену motion capture, где Ацу гладит волка. Это был Билли Харпер, наш режиссер по кинематографии, который стоял на четвереньках, а я гладила его по голове,

– вспомнила Иши.

Эта история изрядно развеселила геймеров в соцсетях, где большинство сошлось во мнении, что актер должен быть огромным профессионалом чтобы не засмеяться в подобный момент.

Также фанаты Ghost of Yotei отметили, что теперь этот момент в игре выглядит совсем по-другому, когда знаешь как он был создан.

Что за Ghost of Yotei?