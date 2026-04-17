Одно из самых известных зданий Лос-Сантоса выставлено на продажу. Точнее, речь о его реальной версии, информирует 24 Канал.
Дом из GTA V реально существует в Лос-Анджелесе?
Большинство из игроков GTA Online знают здание Eclipse Towers.
Самые заядлые и богатые геймеры обычно покупают там одну из "лакшери" квартир, цена на которые доходит до 1 миллиона 100 тысяч виртуальных долларов.
За эти средства, герой игрока получает гараж на 10 авто, место для 3 байков и одни из лучших видов на Лос-Сантос в игре.
Примечательно, что известное здание было выполнено по образцу Sierra Towers, что находится в Западном Голливуде. В течение шести десятилетий этот реальный дом служил домом знаменитостей высокого класса, вроде Сандры Буллок или Кортни Кокс, информирует Dexerto.
Дом в реальности / Фото с apartments.com
Теперь пентхаус выставлен на продажу. Чикагские филантропы Дэн Фишель и Сильвия Нил хотят за квартиру площадью примерно 710 квадратных метров 39,5 миллиона долларов.
Если им удастся найти покупателя по такой цене, то сделка станет рекордной продажей квартиры в Лос-Анджелесе, побив прошлогодние 39,2 миллиона долларов, сообщает WSJ.
Интересно, что супруги приобрели недвижимость "в плачевном состоянии" еще в 2021 году за 17,5 миллиона долларов на аукционе. За пять лет пара вложила несколько миллионов долларов в ремонт и теперь хочет "собрать сливки".
Между тем издатели GTA тоже неплохо заработали:
Хакерская группа завладела данными Rockstar и Take-Two и слила их в сеть, не получив платы за молчание.
Информация содержала данные о доходах компаний от GTA V GTA Online, что привело к значительному росту спроса на акции Take-Two на бирже.
За считанные дни рыночная капитализация Take-Two выросла на 1 миллиард долларов, поэтому разработчики GTA 6 должны быть благодарны хакерам.