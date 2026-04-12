Жительница городка Вестлейк, что в Огайо, так увлеклась геймингом, что потеряла связь с окружающим миром, информирует Dexerto.
Читайте также Эту игру уже называют "убийцей Cities: Skylines" – и вот почему все о ней говорят
Стать геймером никогда не поздно?
91-летняя бабушка попала в сюжет новостей регионального телевидения.
Как рассказали в эфире News 5 Cleveland, местная полиция была направлена домой к женщине после того, как та перестала отвечать на звонки.
Оказалось, что она зарегистрирована в городской программеи "Are you ok?". В рамках нее волонтеры ежедневно звонят пожилым людям, чтобы убедиться, что те живы-здоровы.
Не получив ответа от подопечной, работники программы обратились в полицию и те отправились проверить старушку.
На месте им никто не открыл, поэтому полицейским пришлось попасть внутрь самостоятельно. Однако, вместо чего-то страшного, там их ждала целая и невредимая бабушка, которая все время была в своей спальне и пыталась поставить новый рекорд в видеоигре.
К сожалению, история умалчивает то, какой именно проект так захватил женщину, но очевидно это было что-то действительно интересное, ведь она не слышала ни звонков, ни стука в дверь.
Как говорят в полиции, все изрядно посмеялись над инцидентом, поэтому история завершилась на весьма позитивной ноте.
Это не единственная бабушка-геймерша:
Самым легендарным человеком с таким статусом безусловно является 89-летняя блогерша Ширли Карри.
За свою любовь к игре TES V: Skyrim она получила прозвище "Бабушка Skyrim", контент по которой выпускала несколько лет на YouTube.
В сентябре 2025 года решила прекратить создание контента об игре из-за усталости и потери удовольствия.