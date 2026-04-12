Мешканка містечка Вестлейк, що у Огайо, так захопилася геймінгом, що втратила зв'язок з навколишнім світом, інформує Dexerto.

Читайте також Цю гру вже називають "вбивцею Cities: Skylines" – і ось чому всі про неї говорять

Стати геймером ніколи не пізно?

91-річна бабуся потрапила до сюжету новин регіонального телебачення.

Як розповіли у ефірі News 5 Cleveland, місцеву поліцію було направлено додому до жінки після того, як та перестала відповідати на дзвінки.

Виявилося, що вона зареєстрована в міській програмі "Are you ok?". В рамках неї волонтери щоденно телефонують людям похилого віку аби переконатися, що ті живі-здорові.

Не отримавши відповіді від підопічної, працівники програми звернулися у поліцію і ті вирушили перевірити стареньку.

На місці їм ніхто не відчинив, тож поліціянтам довелося потрапити всередину самотужки. Одначе, замість чогось страшного, там на них чекала ціла і неушкоджена бабуся, яка весь час була у своїй спальні та намагалася поставити новий рекорд у відеогрі.

На жаль, історія замовчує те, який саме проєкт так захопив жіночку, але вочевидь це було щось справді цікаве, адже вона не чула ані дзвінків, ані стуку в двері.

Як кажуть у поліції, всі добряче посміялися з інциденту, тож історія завершилася на вельми позитивній ноті.

Це не єдина бабуся-геймерка: