Чому вона йде?

У новому відеозверненні Ширлі Каррі повідомила, що більше не публікуватиме ролики про гру, яка принесла їй буквально всесвітню славу. Її кар'єра летсплеєрки завершується через втому і втрату задоволення від процесу, пише 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

Дивіться також Новий рекорд у Steam: користувач зібрав 40 тисяч ігор за 15 років

Варто зазначити, що це вже не перша подібна заява від Каррі.

Майже рік тому вона вже повідомляла про припинення ігрової діяльності, однак у грудні минулого року знову повернулася до улюбленої гри, не втримавши спокуси.

Ба більше, як раніше також писав PC Gamer, у травні вона навіть спробувала пограти в Oblivion Remastered, щоб уперше дослідити світ Сироділу.

Тож хоча цього разу, схоже, її рішення є остаточним, оскільки вона звучить справді втомленою, існує ймовірність, що після деякого відпочинку стримерка знову змінить свою думку.

Оголошення про припинення гри у Skyrim: відео англійською

Основна причина полягає не лише у віці – незабаром Ширлі виповниться 90 років, – а й у зміні аудиторії. Каррі розповіла, що хоча в неї залишилося кілька постійних дорослих глядачів, основну масу її підписників тепер складають діти. Вона зазначила, що не отримує від них змістовного зворотного зв'язку, а коментарі зводяться до однотипних фраз на кшталт "Привіт, бабусю" та "Я люблю тебе, бабусю". Навіть саме відео вона розпочинає з фрази "Привіт, внуки", посилаючись на цей факт. Стримерка підкреслила, що витрачала свій час на створення відео не заради цього.

Що далі?

Вона створювала контент для старшої аудиторії – підлітків і дорослих, з якими можна було б вести діалог. Саме з ними вона планує підтримувати зв'язок і надалі, обіцяючи час від часу випускати влоги на різні теми, не пов'язані з іграми. Ширлі Каррі, чий канал на YouTube зараз має 1,3 мільйона підписників, сподівається, що її "стара гвардія" продовжить спілкуватися з нею у коментарях до влогів або через електронну пошту, як і раніше.

Шанувальникам, які сумуватимуть за її контентом, Ширлі запропонувала два виходи: завантажити модифікацію для Skyrim, яка додає її як компаньйона у гру, або ж відвідати її особистий блог, присвячений релігії. Крім того, її образ буде увічнено у майбутній The Elder Scrolls 6, де вона з'явиться як неігровий персонаж.

Підсумовуючи, Каррі пояснила, що щоразу, коли вона намагається почати нову історію у Skyrim з новим персонажем, їй вистачає натхнення лише на кілька епізодів, після чого вона знову відчуває нудьгу. Втома та відсутність задоволення, посилені специфікою дитячої аудиторії, остаточно переконали її в необхідності завершити цю главу свого життя.