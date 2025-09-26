Що відомо про рекордсмена та його колекцію?
Користувач із Шанхаю під нікнеймом SonixLegend 23 вересня 2025 року увійшов в історію, отримавши унікальний значок "Колекціонер ігор: 40 000+". Ця нагорода є найвищою у своїй категорії, і наразі SonixLegend – єдиний, хто зміг її досягти. Він є користувачем Steam вже 15 років, зібравши за цей час у своїй бібліотеці 40 029 ігор та 22 136 доповнень (DLC), пише 24 Канал з посиланням на The Escapist.
Феномен накопичення ігор, у які ніхто не грає, давно став жартом у спільноті, але SonixLegend вивів це на новий рівень.
Вартість його акаунта вражає:
- За найскромнішими підрахунками, враховуючи найнижчі ціни на розпродажах, вона становить близько 250 000 доларів.
- Якщо ж рахувати за поточними цінами, сума перевищує 640 000 доларів.
- При цьому вартість непройдених ігор у його колекції оцінюється у понад 241 000 доларів.
Навіть якби колекціонер захотів пройти хоча б невелику частину своєї бібліотеки, це було б надзвичайно складно. Щоб завершити лише 250 найдовших ігор з його колекції, знадобилося б майже сім років безперервного геймплею.
Сам SonixLegend не поспішає підкорювати цю вершину: він отримав хоча б одне досягнення лише у 261 грі та написав відгуки тільки на 20 з них.
SonixLegend зібрав понад 40 тисяч ігор / Скриншот 24 Каналу
Яка його улюблена гра?
Найцікавіше, що улюбленою грою рекордсмена є проєкт, який навіть не зараховується до його платної колекції. Згідно з його профілем, він провів 551 годину у безплатному кооперативному шутері Alien Swarm, випущеному Valve у 2010 році.
Найбільше часу колекціонер провів у Alien Swarm / Скриншот 24 Каналу
Виходить, що маючи доступ майже до кожної сучасної гри, користувач надає перевагу 15-річному безплатному проєкту.
Бездумне колекціонування
Збирання ігор для деяких користувачів Steam перетворилося на своєрідне змагання. Щоб потрапити до топ-100 колекціонерів, потрібно володіти щонайменше 19 000 ігор, а для першої десятки – понад 33 000.
Найближчий суперник SonixLegend, користувач Ian Brandon Anderson, має у своїй бібліотеці 39 489 ігор, що свідчить про напружену боротьбу за першість.
Цього літа ми дізналися вельми цікаву статистику: користувачі Steam витрачають мільярди на ігри, які ніколи не запускають. На платформі зареєстровано мільйони акаунтів, а вартість незіграних ігор сягає 19 мільярдів доларів.
Цей феномен пояснюється кількома факторами:
- Steam створив унікальну екосистему, де купівля ігор стала схожою на колекціонування.
- Велику роль відіграють розпродажі та бандли.
- Психологічний аспект відіграє важливу роль, адже покупка на розпродажах викликає відчуття вигоди.
- Наявність великої бібліотеки створює ілюзію вибору – гравці відчувають, що в будь-який момент можуть обрати щось нове, хоча постійно "зависають" в старих іграх, які грають роками.