Як працює персональний ігровий помічник?

Нова функція, що отримала назву "Персональний календар", є шістнадцятим експериментом у Steam Labs. Її головна мета – допомогти користувачам не губитися у величезному потоці ігрових релізів та знаходити проєкти, які можуть їх зацікавити. Календар автоматично складає список нещодавно випущених та майбутніх ігор, ґрунтуючись на індивідуальних вподобаннях гравця, пише 24 Канал з посиланням на Neowin.

Дивіться також Steam у 2025 році став пасткою для розробників – цифри приголомшують

Алгоритм рекомендацій працює доволі хитро. Система аналізує не просто список ігор у вашій бібліотеці, а ті проєкти, в яких ви проводите найбільше часу. Короткочасні сесії в демо-версіях або іграх, запущених на кілька хвилин, майже не впливають на рекомендації. Натомість якщо ви присвятили багато годин якійсь новій грі, це суттєво змінить пропозиції календаря.

Крім того, система вивчає профілі гравців зі схожими ігровими звичками та аналізує ігри, які вони додають до своїх списків бажаного. Дані оновлюються щодня, тому календар завжди буде актуальним.​

Інтерфейс календаря досить простий та інтуїтивно зрозумілий:

Він розділений на три основні вкладки: ігри, що вийшли за останній місяць, релізи за останні 7 днів та майбутні проєкти.

Майбутні ігри відображаються у вигляді зручної календарної сітки, де під кожним днем вказано назву та мініатюру гри, що виходить.

Цікаво, що календар показує лише будні дні, з понеділка по п'ятницю, оскільки Valve зазначає, що на вихідних ігри виходять вкрай рідко, і додавати ці дні було б марною тратою місця.



Календар релізів у Steam / Фото Valve

Важливою особливістю є те, що до календаря автоматично потрапляють ігри з вашого особистого списку бажаного, навіть якщо вони не відповідають рекомендаціям алгоритму. Це гарантує, що ви не пропустите реліз гри, якою зацікавилися раніше.

Користувачі також можуть налаштовувати кількість ігор, що відображаються, та використовувати додаткові фільтри для більш точного пошуку.​

Наразі "Персональний календар" залишається експериментом, який може не добратися до фінального релізу. Але Valve збирає відгуки гравців для його вдосконалення і загалом розуміння, чи потрібно це користувачам, пише Bo3. Уже зараз цей інструмент виглядає як перспективне рішення для навігації у величезному каталозі Steam та пошуку справжніх "прихованих перлин" без необхідності постійно моніторити сторонні новинні ресурси.​