Більшість розробників, які публікують власні відеоігри на платформі Valve, роблять це без жодних надій на фінансовий успіх. Принаймні такий висновок можна зробити з нещодавнього звіту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamalytic.

Публікувати ігри у Steam не вигідно?

Від 1 січня 2025 року в магазині Valve було випущено орієнтовно 13 000 відеоігор. У переважну більшість з них ви не зіграєте ніколи в житті, адже далеко не всім щастить так, як хітовій BALL x PITT.

Згідно з оцінкою видання Gamalytic, лише 9,9% релізів стали справді успішними, заробивши понад 50 тисяч доларів.

З іншого боку, неймовірні 40% проєктів навіть не "відбили" 100 доларів, які необхідно внести аби опублікувати гру на платформі, повідомляє gamesradar+. Ця сплата відшкодовується у момент як тільки гра принесе понад 1000 доларів прибутку.

Загалом, 66% відеоігор заробили менш як 1000 "вічнозелених". При цьому 47,5% відеоігор випущених у 2025 році були придбані менш ніж 100 разів, а 28% продалися накладом від 100 до 1000 копій.

З огляду на всі ці показники, можна зробити висновок, що розробка відеоігор для ПК для більшості творців є свого роду хобі, яким вони займаються виключно заради розваги, не очікуючи жодного "профіту", а випадки шаленого успіху це лише фантастичні винятки з правила.

