Більшість розробників, які публікують власні відеоігри на платформі Valve, роблять це без жодних надій на фінансовий успіх. Принаймні такий висновок можна зробити з нещодавнього звіту, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gamalytic.
Публікувати ігри у Steam не вигідно?
Від 1 січня 2025 року в магазині Valve було випущено орієнтовно 13 000 відеоігор. У переважну більшість з них ви не зіграєте ніколи в житті, адже далеко не всім щастить так, як хітовій BALL x PITT.
Згідно з оцінкою видання Gamalytic, лише 9,9% релізів стали справді успішними, заробивши понад 50 тисяч доларів.
З іншого боку, неймовірні 40% проєктів навіть не "відбили" 100 доларів, які необхідно внести аби опублікувати гру на платформі, повідомляє gamesradar+. Ця сплата відшкодовується у момент як тільки гра принесе понад 1000 доларів прибутку.
Загалом, 66% відеоігор заробили менш як 1000 "вічнозелених". При цьому 47,5% відеоігор випущених у 2025 році були придбані менш ніж 100 разів, а 28% продалися накладом від 100 до 1000 копій.
З огляду на всі ці показники, можна зробити висновок, що розробка відеоігор для ПК для більшості творців є свого роду хобі, яким вони займаються виключно заради розваги, не очікуючи жодного "профіту", а випадки шаленого успіху це лише фантастичні винятки з правила.
Що нового у Steam?
Valve випустила оновлення, яке поліпшило навігацію платформою та пошук відеоігор.
Користувач SonixLegend вразив усіх, зібравши на своєму акаунті Steam понад 40 тисяч ігор. Вартість колекції оцінюється від 250 000 до 640 000 доларів.
На платформі вийшла демоверсія цікавої гри Final Sentence. Нова королівська битва пропонує геймерам позмагатися у швидкості та якості друку.