Якими є наслідки ранкового збою?

На початку дня одна з найбільших хмарних платформ світу, Amazon Web Services (AWS), зіткнулася із серйозними технічними труднощами. Внаслідок цього глобального збою одночасно вийшла з ладу велика кількість онлайн-ігор і сервісів, зокрема такі відомі імена як Roblox, Fortnite і Palworld, пише 24 Канал з посиланням на Esports Insider.

Проблему виявили після 11 ранку за київським часом, коли перші гравці не змогли увійти у власні акаунти через масові помилки з’єднання. Аналогічно постраждали й інші популярні ігри як Clash Royale, Clash of Clans, а також Rematch. Збої також торкнулися ігрової інфраструктури Nintendo Switch, про що повідомили у Nintendo US, зазначивши, що робота онлайн-функцій істотно порушена.

Усі ігри, що запускаються через інтернет, були змушені призупинити діяльність, пішовши на технічне обслуговування. Це означало не лише що звичайні гравці не можуть "вбити" трохи часу, граючи в улюблені ігри, а й те, що кіберспортивні турніри не можуть проводити свої ігри.

Варто зазначити, що серед постраждалих сервісів були також Epic Games Store (через що гравці не могли входити у Fortnite та Rocket League) і Steam (який забезпечує вхід у такі проєкти, як Counter-Strike 2 і Dota 2).

Окрім цього, від збою, за даними Downdetector, постраждала також мережа PlayStation Network.

В чому була проблема?

Особливо серйозний вплив мала помилка в одному з ключових дата-центрів AWS у Північній Вірджинії (US-EAST-1), що порушила механізми обробки та маршрутизації даних (DNS). Через цю причину сервіс Amazon не міг забезпечити належний рівень роботи з базами даних та іншими критично важливими API, від яких залежить безперебійна робота тисяч додатків і сайтів по всьому світу.

Серед постраждалих сервісів виявилися не тільки ігри – складнощі відчули користувачі Canva, Flickr, Snapchat, Amazon.com, Prime Video, Alexa, Signal та десятків інших популярних сервісів. Найбільше постраждали ті платформи, які залежать від американського регіону US-EAST-1 для автентифікації акаунтів, синхронізації ігрових даних та підтримки мультиплеєрів.

В Amazon Web Services підтвердили глобальні перебої – за першими коментарями, найбільш імовірна причина полягає у масштабних помилках DNS і порушеннях у роботі DynamoDB та інших внутрішніх систем.

