Что известно о рекордсмене и его коллекции?

Пользователь из Шанхая под никнеймом SonixLegend 23 сентября 2025 года вошел в историю, получив уникальный значок "Коллекционер игр: 40 000+". Эта награда является самой высокой в своей категории, и сейчас SonixLegend – единственный, кто смог ее достичь. Он является пользователем Steam уже 15 лет, собрав за это время в своей библиотеке 40 029 игр и 22 136 дополнений (DLC), пишет 24 Канал со ссылкой на The Escapist.

Феномен накопления игр, в которые никто не играет, давно стал шуткой в сообществе, но SonixLegend вывел это на новый уровень.

Стоимость его аккаунта впечатляет:

По самым скромным подсчетам, учитывая самые низкие цены на распродажах, она составляет около 250 000 долларов.

Если же считать по текущим ценам, сумма превышает 640 000 долларов .

. При этом стоимость непройденных игр в его коллекции оценивается в более 241 000 долларов.

Даже если бы коллекционер захотел пройти хотя бы небольшую часть своей библиотеки, это было бы чрезвычайно сложно. Чтобы завершить только 250 самых длинных игр из его коллекции, потребовалось бы почти семь лет непрерывного геймплея.

Сам SonixLegend не спешит покорять эту вершину: он получил хотя бы одно достижение только в 261 игре и написал отзывы только на 20 из них.



SonixLegend собрал более 40 тысяч игр / Скриншот 24 Канала

Какая его любимая игра?

Самое интересное, что любимой игрой рекордсмена является проект, который даже не засчитывается в его платную коллекцию. Согласно его профилю, он провел 551 час в бесплатном кооперативном шутере Alien Swarm, выпущенном Valve в 2010 году.



Больше всего времени коллекционер провел в Alien Swarm / Скриншот 24 Канала

Получается, что имея доступ почти к каждой современной игре, пользователь предпочитает 15-летний бесплатный проект.

Бездумное коллекционирование

Сбор игр для некоторых пользователей Steam превратился в своеобразное соревнование. Чтобы попасть в топ-100 коллекционеров, нужно обладать не менее 19 000 игр, а для первой десятки – более 33 000.

Ближайший соперник SonixLegend, пользователь Ian Brandon Anderson, имеет в своей библиотеке 39 489 игр, что свидетельствует о напряженной борьбе за первенство.

Этим летом мы узнали весьма интересную статистику: пользователи Steam тратят миллиарды на игры, которые никогда не запускают. На платформе зарегистрированы миллионы аккаунтов, а стоимость несыгранных игр достигает 19 миллиардов долларов.

Этот феномен объясняется несколькими факторами: