Стали відомі перші дві команди, що гарантували собі місця на головній події кіберспортивного Counter-Strike 2 – Perfect World Shanghai Major 2024, інформує 24 Канал.

До теми Чому вам не варто пропускати європейський RMR A Perfect World Shanghai Major 2024 з CS 2

MOUZ та Vitality впоралися з RMR раніше за всіх

Свій шлях на першій європейській кваліфікації до Perfect World Shanghai Major 2024 з позитивним результатом закінчили одразу два імениті колективи.

Першими пробилися на "Мейджор" MOUZ, шокувавши фанатів NAVI, яких вони й обіграли у вирішальному поєдинку в форматі BO3 (3 мапи до 2 перемог).

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Розгромно програвши власний пік Mirage – 4:13, вони змогли нав'язати українській організації власну гру вже на їхньому виборі – Dust 2 (13:8 за "мишками") та впевнено закінчили свій "камбек" на Inferno – 13:7.

Ця перемога, в купі з впевненими перемогами у BO1 проти Sangal та Nemiga, забезпечила їм 3 очки у заліковій таблиці RMR A та прохід на Perfect World Shanghai Major 2024.

Navi ж матимуть ще 2 шанси аби таки потрапити на головний турнір року.

Другою командою, яка гарантувала собі місце на шанхайському "Мейджорі" стала французька Team Vitality, яка впевнено обіграла колектив FaZe з рахунком 2:0 – 13:5 на Mirage та 13:11 на Dust2.

Перед цим apEX та компанія здолали BetBoom та GamerLegion, що в сумі також дало їм заповітні 3 очки та кваліфікацію.