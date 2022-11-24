Golden Joystick Awards вперше було проведено у далекому 1983 році, відтоді масштаби події змінилися і сотні тисяч геймерів кожного року чекають результатів престижної премії.

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Зима все ближче, а разом з нею головна подія в індустрії – визначення найкращої гри року. Черговим кроком до цього стала ювілейна, 40-ва церемонія премії Golden Joystick Awards.

Цьогоріч, щоправда, інтрига виявилася слабкою. З самого моменту релізу Elden Ring від FromSoftware, критики та пересічні геймери припускали, що саме цей проєкт домінуватиме в отриманні нагород і аудиторія "золотих джойстиків" це підтвердила.

Трейлер Elden Ring: відео

Elden Ring направду стала тріумфаторкою заходу, отримавши перемогу у номінаціях "Найкращий візуальний дизайн", "Найкраща багатокористувацька гра", "Вибір критиків" та "Найкраща гра року".

Розробник бестселера, студія FromSoftware набрала приголомшливі 66% голосів громадськості та завоювала нагороду "Студія року", випередивши срібних призерів з Terrible Toybox у шість разів.

Усім відомий Хідетака Міядзакі виступив з урочистою промовою в якій подякував своїй команді за роботу, пообіцявши "продовжувати створювати ігри, які, на нашу думку, залишаються вірними імені FromSoftware".

Переможці в інших номінаціях:

  • "Найкраща розповідь" – Horizon Forbidden West
  • "Досі граємо" – Genshin Impact
  • "Найкраще доповнення до гри" – Cuphead: The Delicious Last Course
  • "Найкращий реліз у ранньому доступі" – Slime Rancher 2
  • "Найкраща інді-гра" – Cult of the Lamb
  • "Найкраще аудіо" – Metal: Hellsinger
  • "Найкращий трейлер до гри" – трейлер анонсу Goat Simulator 3
  • "Краща ігрова спільнота" – Final Fantasy 14
  • "Найкраще ігрове обладнання" – Steam Deck
  • "Нагорода за прорив" – Vampire Survivors
  • "Найкраща акторська гра" – Манон Гейдж (за роль Марісси Марсель в Immortality)
  • "Гра року Nintendo" – Pokemon Legends Arceus
  • "Гра року для ПК" – Return to Monkey Island
  • "Гра року для PlayStation" – Stray
  • "Найкраща гра року для Xbox" – Grounded
  • "Найочікуваніша гра" – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Отож, Elden Ring має потенціал стати однією з найтитулованіших відеоігор усіх часів, маючи цілих 7 номінацій на церемонії Game Awards 2022, яка відбудеться уже зовсім скоро – 8 грудня.