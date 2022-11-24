Golden Joystick Awards вперше було проведено у далекому 1983 році, відтоді масштаби події змінилися і сотні тисяч геймерів кожного року чекають результатів престижної премії.
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Зима все ближче, а разом з нею головна подія в індустрії – визначення найкращої гри року. Черговим кроком до цього стала ювілейна, 40-ва церемонія премії Golden Joystick Awards.
Цьогоріч, щоправда, інтрига виявилася слабкою. З самого моменту релізу Elden Ring від FromSoftware, критики та пересічні геймери припускали, що саме цей проєкт домінуватиме в отриманні нагород і аудиторія "золотих джойстиків" це підтвердила.
Трейлер Elden Ring: відео
Elden Ring направду стала тріумфаторкою заходу, отримавши перемогу у номінаціях "Найкращий візуальний дизайн", "Найкраща багатокористувацька гра", "Вибір критиків" та "Найкраща гра року".
Розробник бестселера, студія FromSoftware набрала приголомшливі 66% голосів громадськості та завоювала нагороду "Студія року", випередивши срібних призерів з Terrible Toybox у шість разів.
Усім відомий Хідетака Міядзакі виступив з урочистою промовою в якій подякував своїй команді за роботу, пообіцявши "продовжувати створювати ігри, які, на нашу думку, залишаються вірними імені FromSoftware".
Переможці в інших номінаціях:
- "Найкраща розповідь" – Horizon Forbidden West
- "Досі граємо" – Genshin Impact
- "Найкраще доповнення до гри" – Cuphead: The Delicious Last Course
- "Найкращий реліз у ранньому доступі" – Slime Rancher 2
- "Найкраща інді-гра" – Cult of the Lamb
- "Найкраще аудіо" – Metal: Hellsinger
- "Найкращий трейлер до гри" – трейлер анонсу Goat Simulator 3
- "Краща ігрова спільнота" – Final Fantasy 14
- "Найкраще ігрове обладнання" – Steam Deck
- "Нагорода за прорив" – Vampire Survivors
- "Найкраща акторська гра" – Манон Гейдж (за роль Марісси Марсель в Immortality)
- "Гра року Nintendo" – Pokemon Legends Arceus
- "Гра року для ПК" – Return to Monkey Island
- "Гра року для PlayStation" – Stray
- "Найкраща гра року для Xbox" – Grounded
- "Найочікуваніша гра" – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Отож, Elden Ring має потенціал стати однією з найтитулованіших відеоігор усіх часів, маючи цілих 7 номінацій на церемонії Game Awards 2022, яка відбудеться уже зовсім скоро – 8 грудня.