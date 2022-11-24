Golden Joystick Awards вперше було проведено у далекому 1983 році, відтоді масштаби події змінилися і сотні тисяч геймерів кожного року чекають результатів престижної премії.

Важливо PIN-UP Foundation придбав генератор для забезпечення стабільної роботи Харківського метро

Зима все ближче, а разом з нею головна подія в індустрії – визначення найкращої гри року. Черговим кроком до цього стала ювілейна, 40-ва церемонія премії Golden Joystick Awards.

Цьогоріч, щоправда, інтрига виявилася слабкою. З самого моменту релізу Elden Ring від FromSoftware, критики та пересічні геймери припускали, що саме цей проєкт домінуватиме в отриманні нагород і аудиторія "золотих джойстиків" це підтвердила.

Трейлер Elden Ring: відео

Зауважте, на Golden Joystick Awards переможців у категоріях обирають голосуванням геймерів, окрім номінації "Вибір критиків".

Elden Ring направду стала тріумфаторкою заходу, отримавши перемогу у номінаціях "Найкращий візуальний дизайн", "Найкраща багатокористувацька гра", "Вибір критиків" та "Найкраща гра року".

Розробник бестселера, студія FromSoftware набрала приголомшливі 66% голосів громадськості та завоювала нагороду "Студія року", випередивши срібних призерів з Terrible Toybox у шість разів.

Усім відомий Хідетака Міядзакі виступив з урочистою промовою в якій подякував своїй команді за роботу, пообіцявши "продовжувати створювати ігри, які, на нашу думку, залишаються вірними імені FromSoftware".

Переможці в інших номінаціях:

"Найкраща розповідь" – Horizon Forbidden West

"Досі граємо" – Genshin Impact

"Найкраще доповнення до гри" – Cuphead: The Delicious Last Course

"Найкращий реліз у ранньому доступі" – Slime Rancher 2

"Найкраща інді-гра" – Cult of the Lamb

"Найкраще аудіо" – Metal: Hellsinger

"Найкращий трейлер до гри" – трейлер анонсу Goat Simulator 3

"Краща ігрова спільнота" – Final Fantasy 14

"Найкраще ігрове обладнання" – Steam Deck

"Нагорода за прорив" – Vampire Survivors

"Найкраща акторська гра" – Манон Гейдж (за роль Марісси Марсель в Immortality)

"Гра року Nintendo" – Pokemon Legends Arceus

"Гра року для ПК" – Return to Monkey Island

"Гра року для PlayStation" – Stray

"Найкраща гра року для Xbox" – Grounded

"Найочікуваніша гра" – Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Отож, Elden Ring має потенціал стати однією з найтитулованіших відеоігор усіх часів, маючи цілих 7 номінацій на церемонії Game Awards 2022, яка відбудеться уже зовсім скоро – 8 грудня.