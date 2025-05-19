Хтось портував культову гру з Windows XP на Android, і вона повністю безплатна

Якщо ви пам’ятаєте часи операційної системи Windows XP, то, ймовірно, годинами грали хоча б в одну з її безкоштовних ігор, котрі встановлювалися за замовчуванням. Тепер одна з них доступна на Android.

Зустрічайте відгомін Windows XP на Android

Одна з речей, за якими багато хто пам'ятає Windows XP, це її знаменита безкоштовна гра — "3D Pinball Space Cadet". Ця гра була настільки популярною в свій час, що в неї грали практично всі, хто користувався цією операційною системою. Тепер розробник Кайл Сільвертре портував пінбол на Android, використовуючи декомпільовану версію від k4zmu2a на GitHub. Гру вже можна знайти в магазині Google Play Store, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Нова версія оптимізована для сенсорних екранів .

. Ліва та права сторони дисплея виконують роль тригерів, а торкання дальньої правої сторони використовується для запуску кульки.

Гра працює в портретному режимі, підтримує 18 мов, інтегрується з Google Play Games для таблиці лідерів.

Розмір складає менше 5 мегабайтів.

Гра "Space Cadet Pinball", як і раніше, є повністю безкоштовною. У ній навіть немає реклами чи внутрішньоігрових покупок, які можуть так дратувати в інших проєктах. Розробник зазначив, що його метою не був прибуток – він просто хотів побачити гру на Android з таблицею лідерів Google Play.

Для збереження цілісності таблиці лідерів чіти відключені, тому шахраювати не вийде. Однак розробник натякає, що чіти можуть повернутися в майбутньому, але в такому разі з опцією відключення таблиці лідерів – ви все ще зможете грати, зможете шахраювати, але не потрапите в загальний рейтинг гравців.