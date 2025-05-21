Встречайте отголоски Windows XP на Android
Одна из вещей, по которым многие помнят Windows XP, это ее знаменитая бесплатная игра - "3D Pinball Space Cadet". Эта игра была настолько популярной в свое время, что в нее играли практически все, кто пользовался этой операционной системой. Теперь разработчик Кайл Сильвертре портировал пинбол на Android, используя декомпилированную версию от k4zmu2a на GitHub. Игру уже можно найти в магазине Google Play Store, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Google.
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- Новая версия оптимизированная для сенсорных экранов.
- Левая и правая стороны дисплея выполняют роль триггеров, а касание дальней правой стороны используется для запуска шарика.
- Игра работает в портретном режиме, поддерживает 18 языков, интегрируется с Google Play Games для таблицы лидеров.
- Размер составляет менее 5 мегабайт.
Игра "Space Cadet Pinball", как и раньше, является полностью бесплатной. В ней даже нет рекламы или внутриигровых покупок, которые могут так раздражать в других проектах. Разработчик отметил, что его целью не была прибыль – он просто хотел увидеть игру на Android с таблицей лидеров Google Play.
Для сохранения целостности таблицы лидеров читы отключены, поэтому мошенничать не получится. Однако разработчик намекает, что читы могут вернуться в будущем, но в таком случае с опцией отключения таблицы лидеров – вы все еще сможете играть, сможете мошенничать, но не попадете в общий рейтинг игроков.