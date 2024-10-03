Сміливий мод перетворив Black Myth: Wukong на шутер від першої особи

Black Myth: Wukong став справжнім хітом, досягнувши багатомільйонних продажів. Це означало, що поява модифікацій є лише питанням часу. І справді, лиш трохи більше, ніж через місяць гра вже нараховує безліч модів: від тих, що полегшують проходження, до тих, що перетворюють головного героя на персонажа з аніме. Але цей новий мод робить дещо особливе.

Як тепер виглядає гра

Відео, що показують Короля Мавп зі штурмовою гвинтівкою, з'явились у розділі гри на Reddit. Імовірно, цей мод є роботою самого автора повідомлення з не зовсім пристойним нікнеймом RawDick.

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Автор, який також опублікував відео на китайській платформі для обміну відео Bilibili, описує результати своєї роботи як "захоплюючі та складні". Але зрештою проєкт вдалося реалізувати.

Тепер він може знищувати ворогів не посохом, підставляючись під удари опонента, а з великої відстані, не зазнаючи при чому шкоди для здоров'я. Чудовий варіант для тих, хто не любить близькі сутички.

Wukong став шутером від першої особи: відео

Wukong став шутером від першої особи: відео

На жаль, автор не пояснює, як працює ця заміна в грі. Невідомо, чи є можливість споряджати різні типи вогнепальної зброї, прокачувати їх, як стандартний посох, чи у гвинтівки (або гвинтівок) є якісь характеристики. Він також не дає посилання на завантаження мода, тож неясно, чи можна його знайти десь у мережі й завантажити.

Всі чекають DLC

Тим часом, як повідомляється, студія працює над DLC для існуючої гри, яке може з'явитися вже на початку 2025 року. Власники Xbox також все ще чекають, коли гра врешті-решт з'явиться на консолі Microsoft, адже з моменту запуску Black Myth: Wukong все ще фактично є тимчасовим ексклюзивом для PlayStation 5. Хоча сама компанія посилалась на неназвані складнощі розробки, ходили чутки, що насправді розробники підписали відповідну угоду про ексклюзивність.