У Valve змінилися пріоритети

За словами TenZ, Valve нехтує Counter-Strike 2, як "усиновленою дитиною", оскільки вся любов і прихильність дістається новому проєкту, відомому як Deadlock, пише Dexerto. Не врятував ситуацію навіть величезний ажіотаж, який буквально зашкалював напередодні довгоочікуваного запуску CS2 у вересні 2023 року, а також той факт, що компанія отримала величезні прибутки від продажу внутрішньоігрових кейсів.

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Попри все, Valve дуже мало зробила для подальшої підтримки цього продовження за останній рік. Хоча оновлення й виходять, вони з'являються вкрай рідко, а професійні гравці навіть кажуть, що для того, щоб гра стала гарною, знадобиться ще шість років.

Варто зазначити, Counter-Strike 2 не єдина гра, що страждає від зміни пріоритетів у Valve. Компанія заробляє мільярди доларів, але не хоче збільшувати свою команду розробників, як показали нещодавно злиті документи. Вона не може тягатися з тисячами працівників EA чи Riot Games, а тому старі ігри й отримують так мало уваги. Наприклад, користувачі вже дуже давно скаржаться, що Valve "забила" на Dota 2. Великі патчі виходять рідко, попередня обіцянка про регулярний вихід нових героїв давно порушена, а новий контент усе частіше розчаровує гравців.

Усе це – ціна, яку платять шанувальники за існування Deadlock, який з'явився в тестовій версії у 2024 році й досі з неї не вийшов. Це гібрид геройського шутера і MOBA, який, як кажуть, отримує "мега-величезні оновлення" набагато регулярніше. Так, нещодавно з'явилися нові персонажі, за одну ніч були виправлені проблеми, що ламали гру, значно змінилася мапа, ведеться боротьба з читерами. Все це відбувалося відносно гладко завдяки постійному зв'язку з командою розробників.

Під час стріму TenZ на Twitch від 30 вересня один із глядачів запитав його: "Чому вони переключилися на CS2 і нічого не роблять? У них взагалі є плани на CS2?".

Колишній кіберспортсмен відразу ж накинувся на саму мету існування сиквелу, стверджуючи, що в основному його зробили задля перенесення на рушій Source 2. Але потім він додав:

Але інша причина полягає в тому, щоб вони могли просто сказати, що зробили це. Вони зробили деякі речі, [а потім] повністю працювали над Deadlock – випустили два повних патчі, наповнені контентом, два нових персонажі, нові табори в джунглях, предмети, графіка та інше. Але з днем народження, Counter-Strike! Він не отримав нічого,

– сказав TenZ.

Річний ювілей CS2 справді минув без особливих святкувань, що змусило TenZ говорити про те, що президент Valve Гейб Ньюелл виглядає набагато більшим фанатом MOBA, ніж фанатом шутерів. Його начебто не цікавить CS, оскільки він ніколи не був на жодному великому турнірі, тоді як за останні роки відвідав безліч заходів з Dota 2.

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