Художник показав, який вигляд могла б мати гра TES V: Skyrim на Unreal Engine 5

Оригінальною роботою поділився в мережі шанувальник гри TES V: Skyrim. Він показав, який вигляд могла б мати ця відеогра, якби її створювали на ігровому рушії Unreal Engine 5.

Кілька тижнів тому компанії Epic Games та Warner Bros. представили The Matrix Awakens – технічну демоверсію, яка була створена на Unreal Engine 5. Шанувальникам відеоігор вона дуже сподобалася, а тому всі вони знову заговорили про високий потенціал цього ігрового рушія.

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Довести це спробував й художник Крістіан Гомм, який працює в ісландській студії Myrkur Games. Цей ентузіаст показав, який вигляд могла б мати гра The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5, а якщо точніше, то місцеве селище з назвою Рівервуд. Крістіан розповів, що взявся за відтворення цієї локації, тому що це одне з найулюбленіших його місць.

Художник відзначив, що основна частина роботи були виконана за допомогою фотограмметрії. Для відтворення локацій він використав власні асети, а також текстури з пакета Megascans. Ялинки він взяв з набору для дизайнерів UE Marketplace, а от сосни художник створив за допомогою технології SpeedTree. Також він використав систему віртуалізованої геометрії Nanite.

Відеогра TES V: Skyrim на Unreal Engine 5 / Фото з ресурсу ArtStation

Художник розповів, що основну роботу виконав всього за кілька днів. Щоправда, після цього він ще тривалий час працював над різноманітними невеликими деталями.

Наостанок відзначимо, що користувачам мережі дуже сподобалася робота Крістіана Гомма, а оригінальний запис вже зібрав майже 150 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Також варто додати, що на його ютуб-каналі можна знайти ще кілька робіт на цю тему.

Який вигляд могла б мати гра TES V: Skyrim на Unreal Engine 5: відео