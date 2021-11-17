Напевно, майже всі геймери знають, що в цьому році культова відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim відзначає своє десятиріччя. На честь цього Тодд Говард вирішив випустити чергове видання гри, яке цього разу отримало назву Anniversary Edition. Саме вихід цієї оновленої відеогри й надихнув головного героя цієї історії на створення свого відео.

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Отже, користувач з нікнеймом Jackarte вирішив показати, який вигляд мала б ця легендарна відеогра, якби вона вийшла в часи проєктів для консолі PlayStation 1. Загалом це не повноцінний демейк відеогри, а лише результат роботи ентузіаста з графічними редакторами. Також варто відзначити, що своєрідною жертвою головного героя став трейлер TES V: Skyrim, який вийшов ще у 2011 році.

Загалом в блогера вийшло досить добре показати графіку тих часів: величезні пікселі, низькополігональні моделі, погана деталізація, згладжування відсутнє, а також немає різноманітних деталей. Щоправда, протагоніста однаково можна впізнати, а все завдяки його характерному шоломові. Також на цьому відео можна побачити місцеві пейзажі, різноманітних ворогів та битву Довакіна з драконом. Загалом така версія Skyrim має кумедний вигляд, а також вона дійсно схожа на гру, яка вийшла двадцять років тому.

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Користувачам мережі запис Jackarte дуже сподобався, а загалом він вже зібрав майже 20 тисяч переглядів та чимало позитивних відгуків. Геймери жартують, що наступного разу Тодд Говард буде продавати їм саме таку версію відеогри TES V: Skyrim. Також головний герой випустив ще одне відео, у якому порівняв свій демейк з оригінальним трейлером. Наостанок варто відзначити, що на його ютуб-каналі можна знайти чимало подібних робіт.

Порівняння з оригінальним трейлером: відео