Наверное, почти все геймеры знают, что в этом году культовая видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim отмечает свое десятилетие. В честь этого Тодд Говард решил выпустить очередное издание игры, которое в этот раз получило название Anniversary Edition. Именно выход этой обновленной видеоигры вдохновил главного героя этой истории на создание своего видео.

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Итак, пользователь с никнеймом Jackarte решил показать, как выглядела бы эта легендарная видеоигра, если бы она вышла во времена проектов для консоли PlayStation 1. В целом это не полноценный демейк видеоигры, а лишь результат работы энтузиаста с графическими редакторами. Также стоит отметить, что своеобразной жертвой главного героя стал трейлер TES V: Skyrim, вышедший еще в 2011 году.

В целом в блогера получилось достаточно хорошо показать графику тех времен: огромные пиксели, низкополигональные модели, плохая детализация, сглаживание отсутствует, а также нет разнообразных деталей. Правда, протагониста все равно можно узнать, а все благодаря его характерному шлему. Также на этом видео можно увидеть местные пейзажи, разнообразных врагов и битву Довакина с драконом. В целом такая версия Skyrim выглядит забавно, а также она действительно похожа на игру, которая вышла двадцать лет назад.

TES V: Skyrim в стилистике игр для консоли PlayStation 1: видео

Пользователям сети запись Jackarte очень понравилась, а в целом она уже собрала почти 20 тысяч просмотров и немало положительных отзывов. Геймеры шутят, что в следующий раз Тодд Говард будет продавать им именно такую версию видеоигры TES V: Skyrim. Также главный герой выпустил еще одно видео, в котором сравнил свой демейк с оригинальным трейлером. Напоследок стоит отметить, что на его ютуб-канале можно найти немало подобных работ.

Сравнение с оригинальным трейлером: видео