Нетленная RPG от Bethesda недавно отпраздновала свой 10–ый день рождения, который разработчики дополнили запуском очередной версии игры – Skyrim: Anniversary Edition.

Интересно Тодд Говард ответил на интересные вопросы геймеров: о Starfield, TES 6, Fallout 5 и прочем

Если вы под шумок решили повторно пройти культовый проект, то в рамках основного квеста вы обязательно посетите Вайтран, где, вероятно, завяжете разговор с одним из охранников города. Если вам повезет, а это почти точно произойдет, он с радостью выдаст вам реплику: "Когда-то и я был авантюристом, как ты, а потом мне прострелили колено".

Марк Ламперт за работой / скриншот из YouTube

Звукорежиссер Skyrim Марк Ламперт, в честь праздничной даты, поделился с порталом gamesradar воспоминаниями о том, как именно эта фраза стала мемом.

Я думаю, что если ваша игра настолько огромная, то в ней точно найдется место для горстки непреднамеренных мемов, – начал свой рассказ Ламперт.

Именно так получилось с этой фразой, ведь простое желание разработчиков отметить достижения игроков превратилось в один из самых известных мемов, слава которого распространилась далеко за пределы Тамриеля.

Почему так случилось?

Звукорежиссер объясняет, что расположение Вайтрана недалеко от начальной точки игры приводит к тому, что большинство игроков попадают туда на раннем этапе прохождения.

Несмотря на это, большинство соискателей приключений успевали предварительно забежать в какое-нибудь из известных подземелий Скайрима – зачистить его, одолеть босса в конце и обогатиться содержанием аппетитного сундука. После этого игроку присваивался невидимый тэг "авантюрист", который и разблокировал реплику охранника.

Охранники, которым стрела попала в колено



Ламперт добавил, что по замыслу разработчиков игроки должны были слышно эту фразу время от времени, но все сложилось с точностью до наоборот. Подобную реплику от охранника, из-за собственного интереса к исследованию подземелий, слышит большинство игроков в первые 20 минут своего прохождения, что делает ее своеобразной визитной карточкой игры.

Вместо того чтобы быть случайной, она оказалась той, которую слышат все. Все время. Есть еще около 49 других случайных фраз, которые вы тоже услышите, если проведете в игре больше времени. Но именно она, как стрела, поражает тебя первой, – говорит Ламперт.

Откуда происходит выражение?

Где же разработчики из Bethesda позаимствовали такое красноречивое выражение? По одной из распространённых версий, все достаточно просто. Скайрим – это северная провинция Тамриэля, которая является родиной суровых нордов, фактически являющихся викингами от мира The Elder Scrolls.

Норды Скайрима в одной из модификаций / изображение NexusMods

А мем из игры – это скандинавская поговорка, существующая много веков. "Стрела в колено попала" – именно так скандинавы в шутку говорили о женитьбе. А значит, фразу следует буквально воспринимать как: "Я тоже был авантюристом, но потом женился". Хотя существует немало материалов, отвергающих подобную версию – она звучит слишком интересно, чтобы просто от нее отказаться.

Скорее же всего, на самом деле известную фразу придумал сотрудник Bethesda Эмиль Пальяруло, не надеясь, что она станет огромным мемом. Разработчик просто пытался добавить немного широты личности охранникам, чтобы те имели предысторию и мотивацию, а не были просто пустыми персонажами.

Так или иначе, надеемся, что этот игровой мем будет жить еще долгие годы и радовать все новые и новые поколения геймеров.