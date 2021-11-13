Нетлінна RPG від Bethesda нещодавно відсвяткувала свій 10–ий день народження, який розробники доповнили запуском чергової версії гри – Skyrim: Anniversary Edition.

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Якщо ви під шумок вирішили повторно пройти культовий проєкт, то у рамках основного квесту обов'язково відвідаєте Вайтран де, ймовірно, зав'яжете розмову з одним з охоронців міста. Якщо вам пощастить, а це майже точно відбудеться, то він з радістю видасть вам репліку: "Колись і я був авантюристом, як ти, а потім стріла влучила мені в коліно".

Марк Ламперт за роботою / скриншот з YouTube

Звукорежисер Skyrim Марк Ламперт, на честь святкової дати, поділився із порталом gamesradar спогадами про те як саме ця фраза стала мемом.

Я думаю, що коли ваша гра настільки велика, то в ній точно знайдеться місце для невеликої жменьки ненавмисних мемів, – розпочав свою розповідь Ламперт.

Саме так вийшло із цією фразою, адже просте бажання розробників відзначити досягнення гравців перетворилося в один із найвідоміших мемів, слава якого поширилася далеко за межі Тамріелю.

Чому так сталося?

Звукорежисер пояснює, що розташування Вайтрана недалеко від початкової точки гри зумовлює те, що більшість гравців потраплять туди на ранньому етапі проходження.

Попри це більшість шукачів пригод встигали попередньо забігти до якого-небудь із відомих підземель Скайріму – зачистити його, здолати боса в кінці та збагатитися вмістом дебелої скрині. Після цього гравцеві присвоювався невидимий тег "авантюрист", який і розблоковував репліку охоронця.

Охоронці, яким стріла влучила в коліно



Ламперт додав, що за задумом розробників гравці мали чути цю фразу час від часу, але все склалося з точністю до навпаки. Подібну репліку від охоронця, через власну цікавість до дослідження підземель, чує більшість гравців у перші ж 20 хвилин свого проходження, що робить її своєрідною візитівкою гри.

Замість того, щоб бути випадковою, вона виявилася тою яку чують всі. Весь час. Є ще приблизно 49 інших випадкових фраз, які ви теж почуєте, якщо проведете в грі більше часу. Але саме вона, як стріла, вражає тебе першою, – каже Ламперт.

Звідки походить вислів?

Де ж розробники із Bethesda запозичили такий красномовний вислів? За однією з поширених версій, все досить просто. Скайрім – це північна провінція Тамріелю, яка є батьківщиною суворих нордів, що фактично є вікінгами від світу The Elder Scrolls.

Норди Скайріму в одній із модифікацій / зображення NexusMods

А мем з гри – це скандинавська приказка, яка існує багато століть. "Стріла в коліно потрапила" – саме так скандинави жартома говорили про одруження. Отож, фразу слід буквально сприймати як: "Я теж був авантюристом, але потім одружився". Хоча існує чимало матеріалів, які відкидають подібну версію – вона звучить занадто цікаво, щоб просто від неї відмовитися.

Скоріше ж за все, насправді відому фразу вигадав співробітник Bethesda Еміль Пальяруло, не сподіваючись, що вона стане величезним мемом. Розробник просто намагався додати трішки широти особистості охоронцям, щоб ті мали передісторію та мотивацію, а не були лише порожніми персонажами.

Так чи інакше, надіємося, що цей ігровий мем житиме ще довгі роки та радуватиме нові й нові покоління геймерів.