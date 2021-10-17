Напевно, всі шанувальники франшизи The Witcher знають, що кілька місяців тому вийшла нова відеогра в цій серії. Йдеться про проєкт для мобільних платформ з назвою The Witcher: Monster Slayer, над яким працювала студія Spokko. А одним з розробників цієї відеогри був й Каспер Мадеджак, який обіймає посаду концепт-художника в цій студії.

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Цього разу він вирішив поділитися неофіційними артами за мотивами відеогри The Witcher 3: Wild Hunt. Художник показав, який вигляд могли б мати гравейри, якби розробники з CD Projekt RED додали їх в третю частину. Варто відзначити, що ці монстри з'являлися лише в першій частині. Напевно, деякі шанувальники серії одразу ж згадають дуже нехарактерного представника цих монстрів. Йдеться про Ветала – розумного гравейра, який вміє говорити, а також не нападає на живих людей.

Щоправда, він такий один, а всі інші його "родичі" дуже агресивні та зазвичай нападають бездумно. Тобто це небезпечні чудовиська, з якими можуть впоратися лише відьмаки. У третій частині є чимало згадок про гравейрів, але самих їх у відеогрі немає. Загалом це дуже дивно, бо в іграх цієї серії є згадки про те, що зараз всі знають, який вигляд мають ці чудовиська. А все тому, що після початку війни з Нільфгардом їх розвелося дуже багато.

Виправити такий своєрідний недолік й вирішив Каспер Мадеджак. На його артах можна побачити одразу три різновиди цього чудовиська. На думку Каспера, у всесвіті The Witcher можуть існувати звичайні гравейри, а також їхні "родичі" зі Скелліге та із Зерріканії. Цікаво, що художник навіть вигадав назву для доповнення, у якому могли б з'явитися ці монстри – "Пісня ворон" ("Song of Crows").

Арти, якими поділився Каспер Мадеджак / ArtStation Kacper Madejak