Неочікувана розв'язка: художник звинуватив розробників популярної карткової відеогри у плагіаті

Філіппінський художник звинуватив у плагіаті розробників колекційної карткової гри Magic: The Gathering. Щоправда, винними виявилися не автори відеогри, а ця історія мала цікаву розв'язку.

У середині квітня для гри Magic: The Gathering вийде нове доповнення із назвою "Стріксхейвен: Школа Чаклунів". Тому розробники представляли нові карти для відеогри та готували шанувальників до виходу цього доповнення. Щоправда, серед фанатів цієї гри був й філіппінський художник Кіт Лапенья, який знайшов свою роботу в одній з таких презентацій.

Кіта зацікавив дракон Нікол Болас, який зображений на одній з карт нового доповнення. Річ у тім, що філіппінський художник створив схожий арт ще п'ять років тому. Кіт Лапенья записав відео, у якому порівняв цих драконів, а також показав прості методи, якими його роботу трохи змінили. Він вирішив не влаштовувати масштабний скандал, але хотів почути коментарі від розробників гри. У твітері художник написав:

Чи повинен я бути задоволений? Хе-хе! Але якщо серйозно, MtG мала великий вплив на мою любов до мистецтва (Я навіть чимало разів відправляв заявку на роботу в WotC). А тепер мені повідомили, що мій арт перетворився в одну з карт! За іронією долі, він був у певному сенсі вкрадений для нового доповнення.

Варто відзначити, що запис Кіта у твітері став дуже популярним та зібрав майже 300 тисяч переглядів. Пропонуємо вам також ознайомитися з його відео.

Порівняння двох робіт – відео

У компанії Wizards of the Coast звернули увагу на пост філіппінського художника, і майже одразу визнали факт плагіату. Її представники відзначили, що такі методи роботи суперечать їхній філософії, а також вони поки призупиняють роботу із художником Джейсоном Феліксом. Виявилося, що ситуація дуже класична для колекційних карткових ігор, бо штатних художників у Wizards of the Coast немає, тому всі роботи вони замовляють на різноманітних платформах.

Джейсон свою провину визнав одразу, вибачився, а також пообіцяв виплатити компенсації постраждалим (виявилося, що на цій карті одразу дві "викрадені" роботи). Він відзначив, що просто був перевантажений роботою, тому й вирішив схитрити. Щоправда, він знає, що це взагалі не виправдання, тому постарається домовитися з розробниками, щоб імена постраждалих художників вказали як авторів цієї карти.

Важко назвати цю ситуацію дуже скандальною, але навряд чи розробники гри хотіли чогось подібного. Щоправда, хочеться відзначити реакцію спільноти, а також кожної зі сторін цього конфлікту. Вони показали себе джентельменами та продемонстрували, як потрібно розв'язувати конфліктні ситуації у наш час.