Ґанді – культова історична особа та національний герой Індії. Весь світ знає Магатму як прихильника мирних змін, хоча гравці у Civilization зробили його фанатом ядерної зброї.

Напевно, всі гравці у Civilization чули про "любов" Ґанді до ядерної зброї. Звісно, користувачі, які добре знайомі з історією, знають, що Магатма Ґанді сформулював філософію ненасилля, а також відомий саме своїми мирними методами боротьби. Щоправда, меми чи ігрові легенди не завжди мають зв'язок з реальністю, а цей випадок не став винятком.

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Мем виник ще у "бородаті часи", коли лише вийшла перша частина культової серії Civilization. Відбулося це у 1991 році, а у відеогрі на той час було всього 14 цивілізацій. Однією з таких країн була Індія, яку очолював Магатма Ґанді. Варто відзначити, що у всіх лідерів цивілізацій є набір характеристик, а для кожної присвоюється своє числове значення. Наприклад, у Ґанді показник агресивності тоді дорівнював 1, тому він й вважався наймиролюбнішим персонажем у грі. Щоправда, це легенда, тому й невідомо, яке було максимальне значення агресивності у першій Civilization – 10 чи 12.

У відеогрі потрібно провести свою цивілізацію від племінного устрою до недалекого майбутнього, тому на певному етапі потрібно вибрати новий політичний курс. За легендою, саме у цей момент й виник мем про термоядерного Ґанді. Вибір демократії зменшував показник агресивності одразу на 2 пункти, тому у Ґанді він ставав від'ємним та дорівнював -1. Але гра чомусь не зовсім вірно зчитувала цей параметр і вважала, що він у цього лідера став максимальним. Ядерну зброю у дереві технологій можна було розблокувати вже після ознайомлення з демократією та іншими політичними курсами тих часів. Тому все це призводило до того, що у певний момент миролюбивий Ґанді починав раптово атакувати всіх ядерними боєголовками.

Батько серії Civilization Сід Меєр в автобіографії заперечує офіційну версію виникнення цього мему. Начебто у першій версії цієї відеогри подібного багу ніколи не існувало, але справжню причину такої агресивної поведінки Ґанді він не назвав. Сід Меєр лише зазначив, що цей мем йому дуже подобається, але деякі речі краще залишити у таємниці. Інші розробники цієї серії також не підтверджували правдивість цієї легенди, хоча й неодноразово обігрували цей мем у наступних частинах Civilization.

Напевно, про походження цього мему можна сперечатися дуже довго, але це вже ніяк не змінить гарну ігрову історію, яка подобається всім гравцям у Civilization. Пропонуємо вам ознайомитися з класичними прикладами мемів про ядерного Ґанді.

Спочатку вони тебе не помічають,

потім сміються над тобою,

потім борються з тобою,

тоді ти використовуєш ядерні боєголовки,

а потім ти перемагаєш. / Фото TheGamer

Ґанді та ядерна боєголовка / Фото Oliwia Kozlowska

Яка різниця між американцями та коровами?

Я не бомблю корів / Фото TheGamer

Ґанді, який щось замислив / Фото Know Your Meme

Нове лого відеогри Civilization VI / Фото TheGamer

Індія натякає, що, можливо, вона переосмислить свою доктрину про невикористання ядерної зброї першою

Ґанді: / Фото TheGamer

Коли ви використовуєте відеоігри як основне джерело для вивчення історії / Фото TheGamer

Будь тією зміною, яку ти хочеш побачити у світі

Ґанді: перша кров / Фото ScoopWhoop

Зберігай спокій та будь ядерним Ґанді / Фото TheGamer