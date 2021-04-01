Ганди – культовая историческая личность и национальный герой Индии. Весь мир знает Махатму как сторонника мирных изменений, хотя игроки в Civilization сделали его фанатом ядерного оружия.

Наверное, все игроки в Civilization слышали о "любви" Ганди к ядерному оружию. Конечно, пользователи, которые хорошо знакомы с историей, знают, что Махатма Ганди сформулировал философию ненасилия, а также известен именно своими мирными методами борьбы. Правда, мемы или игровые легенды не всегда имеют связь с реальностью, а этот случай не стал исключением.

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Мем возник еще в "бородатые времена", когда только вышла первая часть культовой серии Civilization. Произошло это в 1991 году, а в видеоигре в то время было всего 14 цивилизаций. Одной из таких стран была Индия, которую возглавлял Махатма Ганди. Стоит отметить, что у всех лидеров цивилизаций есть набор характеристик, а для каждой присваивается свое числовое значение. Например, в Ганди показатель агрессивности тогда равнялся 1, поэтому он и считался самым миролюбивым персонажем в игре. Правда, это легенда, потому и неизвестно, какое было максимальное значение агрессивности в первой Civilization – 10 или 12.

В видеоигре нужно провести свою цивилизацию от племенного строя к недалекому будущему, поэтому на определенном этапе нужно выбрать новый политический курс. По легенде, именно в этот момент и возник мем о термоядерном Ганди. Выбор демократии уменьшал показатель агрессивности сразу на 2 пункта, поэтому у Ганди он становился отрицательным и составлял -1. Но игра почему-то не совсем верно считывала этот параметр и считала, что он в этого лидера стал максимальным. Ядерное оружие в дереве технологий можно было разблокировать уже после ознакомления с демократией и другими политическими курсами тех времен. Поэтому все это приводило к тому, что в определенный момент миролюбивый Ганди начинал внезапно атаковать всех ядерными боеголовками.

Отец серии Civilization Сид Мейер в автобиографии отрицает официальную версию возникновения этого мема. Вроде бы в первой версии этой видеоигры подобного бага никогда не существовало, но истинную причину такого агрессивного поведения Ганди он не назвал. Сид Мейер лишь отметил, что этот мем ему очень нравится, но некоторые вещи лучше оставить в тайне. Другие разработчики этой серии также не подтверждали правдивость этой легенды, хотя и неоднократно обыгрывали этот мем в следующих частях Civilization.

Наверное, о происхождении этого мема можно спорить очень долго, но это уже никак не изменит красивую игровую историю, которая нравится всем игрокам в Civilization. Предлагаем вам ознакомиться с классическими примерами мемов о ядерном Ганди.

Сначала они тебя не замечают,

потом смеются над тобой,

затем борются с тобой,

тогда ты используешь ядерные боеголовки,

а потом ты побеждаешь. / Фото TheGamer

Ганди и ядерная боеголовка / Фото Oliwia Kozlowska

Какая разница между американцами и коровами?

Я не бомблю коров / Фото TheGamer

Ганди, который что-то задумал / Фото Know Your Meme

Новое лого видеоигры Civilization VI / Фото TheGamer

Индия намекает, что, возможно, она переосмыслит свою доктрину о неиспользовании ядерного оружия первой

Ганди: / Фото TheGamer

Когда вы используете видеоигры как основной источник для изучения истории / Фото TheGamer

Будь тем изменением, которое ты хочешь увидеть в мире

Ганди: первая кровь / Фото ScoopWhoop

Сохраняй спокойствие и будь ядерным Ганди / Фото TheGamer