Недавно в видеоигру Civilization VI добавили новую страну для игры – Португалию. Правда, немалое количество игроков называет ее несбалансированной, потому что она может накапливать астрономические суммы золота.

На прошлой неделе игроки в Civilization VI получили финальное дополнение в рамках New Frontier Pass. Новых DLC для видеоигры пока не было анонсировано, хотя в апреле должен выйти еще балансный патч, который должен исправить 75% стран в игре. Правда, геймеры очень сомневаются, что эти изменения коснутся и последних добавленных в игру цивилизаций.

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На прошлой неделе в игре появилась долгожданная цивилизация – Португалия, которую возглавил король Жуан III. Португалия в Civilization VI это морская страна, которая ориентирована на торговлю с другими цивилизациями. Исторически все очень точно, хотя геймплейно пока есть определенные проблемы. Игроки жалуются, что играя за эту страну очень легко накапливать просто астрономические суммы золота.

Выделить одну проблему очень трудно, потому что всю цивилизацию называют несбалансированной. Уникальная способность Жуана III дает один дополнительный торговый путь при встрече с новой цивилизацией. Усиливает международные торговые пути и особое свойство Португалии под названием "Торговый дом Индии". Правда, такие пути можно проложить только в города на побережье или с гаванью, но они дают +50% к прибыли. Уникальный юнит Нау может создавать на территории других городов специальные здания – фактории. Последние дают за один ход +4 золота и +1 промышленность для Португалии, если в этот город лежит хоть один торговый путь.

Вместе все эти бонусы дают просто астрономические доходы во второй половине игры за Португалию. На Reddit можно найти немало подобных постов, например, у пользователя с никнеймом acab__1312 был доход в 13 тысяч золотых за один ход. Правда, рекордсменом стал furscum, потому что он смог достичь показателя в 23 тысячи золота за ход.

Стоит отметить, что полностью несбалансированной страну трудно назвать, потому что она очень уязвима в первой половине игры, а также без доступа к морю или океану. Однако, Португалия становится безудержной и несбалансированной силой, если строит города на побережье и имеет немало вариантов для прокладывания водных международных торговых путей.

13 тысяч золота за ход от acab__1312 / Фото Reddit

23 тысячи золота за ход от furscum / Фото Reddit

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