Классика жанра: австралийский политик обвиняет GTA в формировании плохого отношения к женщинам
Австралийский политик Питер Даттон отметил, что серия GTA плохо влияет на мальчиков. Правда, некоторые его коллеги уверены, что он просто пытается отвлечь внимание от реальной проблемы.
Источник:твиттер Media Watch
Наверное, серию Grand Theft Auto принято вспоминать во время скандальных ситуаций. Недавно мы рассказывали об американском чиновнике, который уверен в том, что игра влияет на количество угонов автомобилей. На этот раз отличились австралийцы, а связь также не особо прослеживается.
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Стоит начать с того, что за последние недели в Австралии произошло несколько масштабных протестов против сексуального насилия и домогательств к женщинам. Это последствия двух серьезных скандалов, которые непосредственно связаны с членами местного парламента. Двух чиновников обвиняют в изнасилованиях, а одного еще и в том, что это произошло в здании местного парламента. Австралийский политик Питер Даттон в эфире одного из телеканалов обсуждал проблему гендерного неравенства и потенциальные перестановки в правительстве, но почему-то вспомнил и о некоторые соцсети и видеоигры.
Питер отметил, что его, как отца, пугают некоторые истории о видеоиграх. Правда, политик вспомнил только о серии GTA и отметил, что она формирует у мужчин негативное отношение к женщинам. Якобы именно из-за игры, мальчики начинают относиться к девушкам без должного уважения. Конечно, он привел и примеры, но вряд ли они связаны именно с реально существующей проблемой:
В игре вы можете безрассудно водить автомобиль, вы можете зайти в клуб для взрослых и заказать приватный танец, а затем начать расстреливать полицейских.
Другие участники этого телешоу не захотели спорить с Питером, но впоследствии интересную мысль высказал лейборист Том Уоттс:
Даттон нажимает кнопку отвлечения внимания. Понятно, что тикток и видеоигры виноваты в отвратительном поведении в отношении женщин, которое мы наблюдали в парламенте за последний месяц.
Представители портала Game Rant отметили, что Питер Даттон уже несколько раз отличался подобными неоднозначными заявлениями в различных сферах. Интересно, что местные чиновники уже не впервые обвиняют серию GTA в жестоком отношении к женщинам. Также существует высокая вероятность того, что подобные атаки в будущем продолжатся.
Заявление Питер Даттона о видеоигре Grand Theft Auto – видео
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