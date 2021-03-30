Австралийский политик Питер Даттон отметил, что серия GTA плохо влияет на мальчиков. Правда, некоторые его коллеги уверены, что он просто пытается отвлечь внимание от реальной проблемы.

Наверное, серию Grand Theft Auto принято вспоминать во время скандальных ситуаций. Недавно мы рассказывали об американском чиновнике, который уверен в том, что игра влияет на количество угонов автомобилей. На этот раз отличились австралийцы, а связь также не особо прослеживается.

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Стоит начать с того, что за последние недели в Австралии произошло несколько масштабных протестов против сексуального насилия и домогательств к женщинам. Это последствия двух серьезных скандалов, которые непосредственно связаны с членами местного парламента. Двух чиновников обвиняют в изнасилованиях, а одного еще и в том, что это произошло в здании местного парламента. Австралийский политик Питер Даттон в эфире одного из телеканалов обсуждал проблему гендерного неравенства и потенциальные перестановки в правительстве, но почему-то вспомнил и о некоторые соцсети и видеоигры.

Питер отметил, что его, как отца, пугают некоторые истории о видеоиграх. Правда, политик вспомнил только о серии GTA и отметил, что она формирует у мужчин негативное отношение к женщинам. Якобы именно из-за игры, мальчики начинают относиться к девушкам без должного уважения. Конечно, он привел и примеры, но вряд ли они связаны именно с реально существующей проблемой:

В игре вы можете безрассудно водить автомобиль, вы можете зайти в клуб для взрослых и заказать приватный танец, а затем начать расстреливать полицейских.

Другие участники этого телешоу не захотели спорить с Питером, но впоследствии интересную мысль высказал лейборист Том Уоттс:

Даттон нажимает кнопку отвлечения внимания. Понятно, что тикток и видеоигры виноваты в отвратительном поведении в отношении женщин, которое мы наблюдали в парламенте за последний месяц.

Представители портала Game Rant отметили, что Питер Даттон уже несколько раз отличался подобными неоднозначными заявлениями в различных сферах. Интересно, что местные чиновники уже не впервые обвиняют серию GTA в жестоком отношении к женщинам. Также существует высокая вероятность того, что подобные атаки в будущем продолжатся.

Заявление Питер Даттона о видеоигре Grand Theft Auto – видео