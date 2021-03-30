Австралійський політик Пітер Даттон відзначив, що серія GTA погано впливає на хлопчиків. Щоправда, деякі його колеги впевнені, що він просто намагається відвернути увагу від реальної проблеми.

Напевно, серію Grand Theft Auto заведено згадувати під час скандальних ситуацій. Нещодавно ми розповідали про американського можновладця, який впевнений у тому, що гра впливає на кількість викрадень автомобілів. Цього разу відзначилися австралійці, а зв'язок також не особливо прослідковується.

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Варто розпочати з того, що за останні тижні в Австралії відбулося кілька масштабних протестів проти сексуального насильства та домагань до жінок. Це наслідки двох серйозних скандалів, які безпосередньо пов'язані з членами місцевого парламенту. Двох високопосадовців звинувачують у зґвалтуваннях, а одного ще й у тому, що це відбулося у будівлі місцевого парламенту. Австралійський політик Пітер Даттон в ефірі одного з телеканалів обговорював проблему гендерної нерівності та потенційні перестановки в уряді, але чомусь згадав й про деякі соцмережі та відеоігри.

Пітер відзначив, що його, як батька, лякають деякі історії про відеоігри. Щоправда, політик згадав лише про серію GTA та зазначив, що вона формує у чоловіків негативне ставлення до жінок. Начебто саме через ігри, хлопчики починають ставитися до дівчат без належної поваги. Звісно, він навів й приклади, але навряд чи вони пов'язані саме з реально існуючою проблемою:

У грі ви можете безрозсудно водити автомобіль, ви можете зайти у клуб для дорослих та замовити приватний танець, а потім почати розстрілювати поліцейських.

Інші учасники цього телешоу не захотіли сперечатися з Пітером, але згодом цікаву думку висловив лейборист Тім Воттс:

Даттон натискає кнопку відвертання уваги. Зрозуміло, що тікток та відеоігри винні в огидній поведінці щодо жінок, яку ми спостерігали у парламенті за останній місяць.

Представники порталу Game Rant зазначили, що Пітер Даттон вже кілька разів відзначався подібними неоднозначними заявами у різноманітних сферах. Цікаво, що місцеві можновладці вже не вперше звинувачують серію GTA у жорстокому ставленні до жінок. Також існує висока ймовірність того, що подібні атаки у майбутньому продовжаться.

Заява Пітер Даттона про відеогру Grand Theft Auto – відео