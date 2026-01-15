"Вбивця" Minecraft: рольова пісочниця Hytale нарешті вийшла й одразу здобула популярність

Після семи років очікування та драматичного порятунку від закриття, амбітна пісочниця Hytale офіційно вийшла в ранньому доступі на ПК. Розробники з Hypixel Studios представили свій проєкт як масштабну RPG з блоковою графікою, що нагадує Minecraft.

Гра вже доступна через власний лаунчер, попри те, що її розробку офіційно скасували всього за пів року до цього релізу. Вона вже навіть встигла поставити чималий рекорд – з моменту релізу в гру грають понад 2,8 мільйона користувачів, розповідає 24 Канал з посиланням на блог розробників Hytale.

Яким був складний шлях Hytale до релізу?

Створення Hytale розпочалося ще у 2015 році. Початковою метою було об'єднати популярні міні-ігри сервера Hypixel у Minecraft в окрему повноцінну рольову пісочницю. Офіційний анонс проєкту відбувся у 2018 році, а дебютний трейлер викликав справжній фурор, зібравши понад 62 мільйони переглядів.

У 2020 році студію придбала компанія Riot Games, проте в червні 2025 року вона несподівано скасувала гру та розформувала команду. Ситуацію врятував співзасновник Саймон Коллінс-Лафламм, який у листопаді того ж року викупив права на інтелектуальну власність і відновив розробку.

13 січня 2026 року гра стала доступною для користувачів. На старті Hytale пропонується у трьох виданнях:

стандартному за 20 доларів,

Supporter за 35 доларів,

та Cursebreaker за 70 доларів для тих, хто прагне максимально підтримати розробників.

Поточна версія є "сирою" та містить баги, проте вже пропонує режими творчості, дослідження, підтримку багатокористувацької гри та модифікацій. Пригодницький режим та соціальні функції, як-от позиційний голосовий чат, з'являться пізніше.

Попри незавершеність, запуск став надзвичайно успішним: кількість одночасних гравців сягнула майже 3 мільйонів.



Саймон повідомив про 2,8 мільйона користувачів у грі, а потім їх стало ще більше / Фото Simon

Трейлер Hytale – дивіться відео:

Саймон Коллінс-Лафламм заявив про готовність фінансувати проєкт протягом наступних десяти років, причому фанати завдяки передзамовленням вже оплатили перші два роки подальшої розробки. Переклад гри на інші мови розробники обіцяють додати в майбутніх оновленнях.