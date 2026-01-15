Гра вже доступна через власний лаунчер, попри те, що її розробку офіційно скасували всього за пів року до цього релізу. Вона вже навіть встигла поставити чималий рекорд – з моменту релізу в гру грають понад 2,8 мільйона користувачів, розповідає 24 Канал з посиланням на блог розробників Hytale.

Яким був складний шлях Hytale до релізу?

Створення Hytale розпочалося ще у 2015 році. Початковою метою було об'єднати популярні міні-ігри сервера Hypixel у Minecraft в окрему повноцінну рольову пісочницю. Офіційний анонс проєкту відбувся у 2018 році, а дебютний трейлер викликав справжній фурор, зібравши понад 62 мільйони переглядів.

У 2020 році студію придбала компанія Riot Games, проте в червні 2025 року вона несподівано скасувала гру та розформувала команду. Ситуацію врятував співзасновник Саймон Коллінс-Лафламм, який у листопаді того ж року викупив права на інтелектуальну власність і відновив розробку.

13 січня 2026 року гра стала доступною для користувачів. На старті Hytale пропонується у трьох виданнях:

стандартному за 20 доларів,

Supporter за 35 доларів,

та Cursebreaker за 70 доларів для тих, хто прагне максимально підтримати розробників.

Поточна версія є "сирою" та містить баги, проте вже пропонує режими творчості, дослідження, підтримку багатокористувацької гри та модифікацій. Пригодницький режим та соціальні функції, як-от позиційний голосовий чат, з'являться пізніше.

Попри незавершеність, запуск став надзвичайно успішним: кількість одночасних гравців сягнула майже 3 мільйонів.



Саймон повідомив про 2,8 мільйона користувачів у грі, а потім їх стало ще більше / Фото Simon

Трейлер Hytale – дивіться відео:

Саймон Коллінс-Лафламм заявив про готовність фінансувати проєкт протягом наступних десяти років, причому фанати завдяки передзамовленням вже оплатили перші два роки подальшої розробки. Переклад гри на інші мови розробники обіцяють додати в майбутніх оновленнях.