Усі гравці в Counter-Strike: Global Offensive неодноразово потрапляли у складні клатч-ситуації, коли шансів на успіх майже немає. Зрозуміло, що переможцями таких моментів майже завжди стають геймери, які грають у більшості. Щоправда, іноді все ж таки бувають й досить цікаві винятки.

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"Неможливий" раунд

Саме записом такого моменту й поділився користувач платформи Reddit з нікнеймом Br33zyM1nty. Одразу ж зазначимо, що його відео дуже сподобалося геймерам та вже потрапило до когорти найпопулярніших в розділі CS:GO. А загалом запис Br33zyM1nty вже зібрав понад 2,5 тисячі вподобань та немало відгуків.

Отже, цей геймер проводив звичайний змагальний матч, а своєрідною зоною бойових дій стала популярна мапа Mirage. У вісімнадцятому раунді команда терористів досить просто зайняла точку B. Її представники швидко ліквідували чотирьох ворогів, а також майже не постраждали в сутичках з ними.

Один з терористів встановив бомбу, а інші – зайняли важливі точки та відправилися на пошуки останнього спецпризначенця. Варто відзначити, що він відсиджуватися не став, а спробував зробити те, що гравці у CS:GO називають "Ninja Defuse".

Ідеальна помилка

Щоправда, все одразу ж пішло не за його планом. Річ у тім, що цей гравець промахнувся, коли кидав димову гранату, тому вона розкрилася не на бомбі, а трохи далі. Це означає, що непомітно виконати своє завдання він вже не міг. Щоправда, навіть після такої серйозної помилки спецпризначенець взявся за знешкодження бомби.

А найдивніше в цій ситуації те, що загалом він зробив все абсолютно правильно. Річ у тім, що представники терористів почали розстрілювати дим, а не гравця, який знешкоджував бомбу позаду них. Згадали вони й про нього, щоправда, вже після того, як команда спецвійськ виграла цей "неможливий" раунд.

Хайлайт, яким поділився користувач Br33zyM1nty: відео