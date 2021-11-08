Ідеальний турнір: команда Natus Vincere перемогла у фіналі PGL Major Stockholm 2021

Команда NAVI з CS:GO у фінальному матчі PGL Major Stockholm 2021 здолала колектив G2. Українська організація виграла перший у своїй історії мейджор, а також отримала 1 мільйон доларів призових.

Напевно, майже всі шанувальники Counter-Strike: Global Offensive з нетерпінням чекали на головний турнір цього року в цій дисципліні – PGL Major Stockholm 2021. Річ у тім, що це перший мейджор за останні два роки, а також вперше в історії цього змагання розігрувався призовий фонд у 2 мільйони доларів.

Не пропустіть Дивовижний епізод: гравець у CS:GO став жертвою неймовірного збігу обставин

Варто розпочати з того, що фанатів CS:GO цей турнір навряд чи розчарував, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати статистика його переглядів. У піковий момент за фінальним матчем спостерігало 2,57 мільйона глядачів, а це рекордна кількість. До цього найкращий результат був у фінального матчу ELEAGUE Major 2017 – 1,3 мільйона переглядів. Щоправда, найбільше цей турнір сподобався шанувальникам української організації Natus Vincere, яка виграла перший мейджор у своїй історії.

NAVI – переможці PGL Major Stockholm 2021: відео

Команда NAVI провела просто ідеальний турнір, а загалом вона не віддала своїм суперникам жодної мапи. У фінальному матчі Natus Vincere зійшлася з інтернаціональним колективом G2, який до мейджора знаходився на 9 сходинці рейтингу HLTV. Варто відзначити, що представники цієї організації також провели дуже хороший турнір. До фіналу в них була лише одна програна мапа (у півфіналі з Heroic), а також 3:0 на груповій стадії.

Сітка плей-оф PGL Major Stockholm 2021 / Фото з твітера HLTV

У вирішальному матчі гравці української організації здобули перемогу з рахунком 2:0 (формат "bo3"). Спершу вони досить впевнено виграли мапу Ancient (16:11), яку вибрали їхні опоненти. А от на своєму піку в них виникло чимало проблем. Представники G2 змогли нав'язати NAVI боротьбу на Nuke, а загалом вони були дуже близькі до того, щоб виграти на цій карті. Напевно, NiKo буде довго згадувати момент, коли не зміг вбити s1mple в спину. Щоправда, також варто відзначити й гравців Natus Vincere, які в певний момент змогли зібратися й вирвати перемогу (22:19).

Найкращі моменти фінального матчу: відео

Найкращим гравцем PGL Major Stockholm 2021 став українець Олександр "s1mple" Костилєв, який провів черговий феноменальний турнір. Також варто відзначити, що організація Natus Vincere за перемогу в цьому змаганні отримала 1 мільйон доларів, а от G2 – 300 тисяч доларів.

Статистика s1mple / Фото з твітера HLTV