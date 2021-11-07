Напевно, майже всі шанувальники відеогри Counter-Strike: Global Offensive знають, що зараз проходить перший за останні два роки мейджор. Щоправда, головних героїв цієї історії зацікавив матч, який проходив ще у вересні.

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Йдеться про поєдинок, який відбувся у межах змагання з назвою BLAST Premier Fall Groups 2021. У матчі за вихід до фінальної стадії цього турніру зійшлися дві дуже серйозні команди: NIP та G2. Поєдинок проходив у форматі "bo3", а перемогу в ньому здобули представники першого колективу. Щоправда, користувача з нікнеймом That Round зацікавив не результат матчу, а один дивовижний епізод, який навряд чи хтось помічав. У своїх соцмережах він поділився записом, який дуже швидко став вірусним. А от детально розібрати цей момент вирішив популярний блогер з нікнеймом 3kliksphilip.

Отже, в одному з раундів представники G2 вирішили вийти на точку, де грав dev1ce зі снайперською гвинтівкою AWP. Данець вчасно відкрився, прицілився, вистрілив, але вбити nexa не зміг. Куля влучила в останнього, але в гравця G2 чомусь залишилося 74 HP. Виявляється, що dev1ce став жертвою неймовірного збігу обставин. Річ у тім, що за кілька секунд до цього, NiKo зробив все для того, щоб LNZ вийшов на приціл nexa. У останнього вийшло його вбити, щоправда, у цю ж позицію прилетіла осколкова граната NiKo. Саме тому все спорядження LNZ розлетілося в різні боки. Наприклад, флешка відскочила від дерев'яної перегородки й опинилася між nexa та dev1ce в момент, коли останній вистрілив. Виходить, що саме через неї гравець G2 отримав лише 26 одиниць шкоди.

Детальний розбір цього епізоду: відео