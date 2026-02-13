Українська команда забрала одну з останніх путівок на IEM Atlanta, приєднавшись до NAVI та В8

Закриті кваліфікації до IEM Atlanta 2026 завершилися, сформувавши повний список учасників турніру. Одну з останніх путівок виборола українська команда, остаточно закривши склад із 16 колективів.

Хто приєднався до основної сітки турніру?

Трьома останніми учасниками IEM Atlanta 2026 стали Passion UA, BetBoom Team та BET-M 33. Саме вони успішно подолали регіональні кваліфікації та доєдналися до решти 13 команд, які виступлять на турнірі серії Intel Extreme Masters Atlanta 2026, пише Esports Insider.

BetBoom Team провела майже бездоганну кваліфікацію. Команда поступилася лише однією мапою в чотирьох матчах формату Bo3. На шляху до фіналу верхньої сітки були перемоги над BASEMENT BOYS, ENCE та SINNERS Esports.

У вирішальному матчі верхньої сітки проти BET-M 33 команда зробила ставку на дисципліновану оборону. На Ancient рахунок склав 13:6, на Dust II – 13:11. Завдяки цьому BetBoom гарантувала собі перший виступ на турнірі Tier 1 з часу BLAST.tv Austin Major у червні 2025 року.

Доля BET-M 33 у нижній сітці

BET-M 33 дісталася фіналу верхньої сітки після перемог над Inner Circle Esports і Fnatic. Поразка від BetBoom змусила команду опуститися до нижньої частини турнірної сітки, де у фіналі вона переграла SINNERS Esports з рахунком 2:1. Це дозволило складу отримати другу квоту від Global Qualifier.

Камбек Passion UA

Passion UA своєю чергою впевнено пройшла перші два матчі та зустрілася з Wildcard у фіналі верхньої сітки. Серія розпочалася з поразки 10:13 на Mirage, однак далі команда зібралася.

На Overpass Passion UA відповіла перемогою 13:9, а на Anubis закрила серію 13:10, оформивши камбек і перемогу 2:1. Саме цей матч став вирішальним у боротьбі за слот на IEM Atlanta 2026.

Повний список учасників IEM Atlanta 2026

У підсумку до Атланти поїдуть:

NRG

Legacy

Team Vitality

NAVI

FaZe Clan

Team Liquid

B8

Astralis

GamerLegion

FUT Esports

paiN Gaming

M80

BC.Game

BetBoom Team

BET-M 33

Passion UA

Турнір відбудеться з 11 по 17 травня 2026 року в Атланті, США, на майданчику Georgia World Congress Center, зазначає Liquipedia. Призовий фонд становить 300 тисяч доларів США. Усі матчі групового етапу проходитимуть у форматі Bo3 у двох групах за системою GSL. До плей-оф вийдуть по три команди з кожної групи. Гранд-фінал заплановано у форматі Bo5.

Водночас частина відомих команд відмовилася від участі через накладання дат із турніром PGL Astana 2026, який проходитиме з 7 по 17 травня.