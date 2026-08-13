Хто побореться за мільйон у Пекіні

Список учасників IEM Beijing 2026 очолила команда Falcons. Разом із ними боротися за призовий фонд у розмірі 1,25 мільйона доларів будуть MOUZ та українська організація Natus Vincere. Також свою участь підтвердили бразильці з FURIA – чемпіони минулорічного IEM Chengdu, а також Legacy, BetBoom, G2 та Aurora. Про це пише видання HLTV.

Найбільшою несподіванкою стала відмова Team Vitality та росіян з Spirit від глобальних запрошень на основі рейтингу Valve (VRS). Якщо Spirit поки не розкрили подробиць свого рішення, то Vitality вже опублікували офіційну заяву. Причиною стали сімейні обставини лідерів команди – капітана Дена "apEX" Мадесклера та Вільяма "mezii" Меррімана. Обидва гравці йдуть у декретну відпустку.

Нашим пріоритетом номер один є підтримка гравців, щоб вони могли провести необхідний час зі своїми родинами в цей унікальний момент життя,

– прокоментував представник Team Vitality в офіційній заяві на платформі X.

Пріоритет на Major та нові претенденти

Клуб вирішив не їхати на турнір із заміною, оскільки це обмежує час на тренування. Натомість організація зосередиться на івентах, де зможе виступити повним складом для здобуття важливих очок рейтингу VRS перед головним турніром сезону.

Мейджори залишаються нашою головною метою на професійній сцені, і ми зробимо все можливе, щоб здобути четвертий титул і підняти трофей у Сінгапурі,

– заявила організація Team Vitality.

Місця Vitality та Spirit у списку запрошених зайняли PARIVISION та FaZe. Регіональне представництво забезпечать Liquid від Північної Америки, 9z від Південної Америки та The MongolZ від Азії.

Ще три вакантні місця визначать через кваліфікації: одне для азійського регіону та два для європейського.

Попри відсутність деяких лідерів, турнір у Пекіні обіцяє стати однією з найяскравіших подій 2026 року завдяки солідному призовому фонду та зірковому складу учасників.