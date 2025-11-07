Лишилося чотири команди: IEM Chengdu 2025 наблизився до ґранд-фіналу

На великому турнірі з Counter-Strike 2, IEM Chengdu 2025, що проходить у Китаї, завершилися чвертьфінальні поєдинки. Боротьбу за чемпіонський титул та призовий фонд у 250 000 доларів продовжують лише чотири команди. Визначилися всі учасники півфінальної стадії, де на глядачів чекають напружені та видовищні протистояння.

Хто став на крок ближче до перемоги?

До півфіналу турніру IEM Chengdu 2025 перш за все пробилися дві команди, які здобули перемоги у чвертьфінальних матчах, – це Team Vitality та FURIA Esports. Вони приєдналися до двох колективів, що вже очікували своїх суперників у півфіналі завдяки успішним виступам на груповому етапі, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Team Vitality у напруженій боротьбі здолала данську команду Astralis. Протистояння завершилося з рахунком 2:1 на користь Vitality. Команди обмінялися перемогами на картах Mirage (13:9 на користь Astralis) та Nuke (13:7 на користь Vitality), а вирішальною стала карта Inferno, де Vitality виявилися сильнішими з рахунком 13:4, пише Esports Insider. Ця перемога дозволила їм пройти далі по сітці плей-оф.

В іншому чвертьфінальному матчі бразильська команда FURIA Esports впевнено перемогла The Mongolz, зазначає портал HLTV. Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь бразильців. FURIA не лишила шансів суперникам на картах Mirage (13:7) та Nuke (13:8), продемонструвавши чудову підготовку та командну гру. Цей результат дозволив FURIA увійти до четвірки найкращих команд турніру.

Де NAVI?

Для української команди Natus Vincere турнір розпочався з важкого протистояння проти данців з Astralis. Зустріч проходила у форматі до двох перемог (Bo3) і тримала в напрузі до останнього.

Доля матчу вирішувалася на третій карті, Inferno, оскільки дві попередні карти закінчилися нічиєю. На жаль, український колектив програв з рахунком 16:12, завершивши всю трійку матчів з рахунком 1:2 на користь Astralis.

Що далі?

Тепер у півфінальних матчах Team Vitality зустрінеться з FaZe Clan, а FURIA Esports зіграє проти MOUZ. Переможці цих пар зустрінуться у гранд-фіналі, де поборються за головний приз та звання чемпіона IEM Chengdu 2025.

Нагадаємо, турнір проходить з 8 по 14 квітня, а його переможець, окрім грошової винагороди, отримає слот на IEM Cologne 2025.

