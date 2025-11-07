Хто став на крок ближче до перемоги?

До півфіналу турніру IEM Chengdu 2025 перш за все пробилися дві команди, які здобули перемоги у чвертьфінальних матчах, – це Team Vitality та FURIA Esports. Вони приєдналися до двох колективів, що вже очікували своїх суперників у півфіналі завдяки успішним виступам на груповому етапі, пише 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

Team Vitality у напруженій боротьбі здолала данську команду Astralis. Протистояння завершилося з рахунком 2:1 на користь Vitality. Команди обмінялися перемогами на картах Mirage (13:9 на користь Astralis) та Nuke (13:7 на користь Vitality), а вирішальною стала карта Inferno, де Vitality виявилися сильнішими з рахунком 13:4, пише Esports Insider. Ця перемога дозволила їм пройти далі по сітці плей-оф.

В іншому чвертьфінальному матчі бразильська команда FURIA Esports впевнено перемогла The Mongolz, зазначає портал HLTV. Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь бразильців. FURIA не лишила шансів суперникам на картах Mirage (13:7) та Nuke (13:8), продемонструвавши чудову підготовку та командну гру. Цей результат дозволив FURIA увійти до четвірки найкращих команд турніру.

Де NAVI?

Для української команди Natus Vincere турнір розпочався з важкого протистояння проти данців з Astralis. Зустріч проходила у форматі до двох перемог (Bo3) і тримала в напрузі до останнього.

Доля матчу вирішувалася на третій карті, Inferno, оскільки дві попередні карти закінчилися нічиєю. На жаль, український колектив програв з рахунком 16:12, завершивши всю трійку матчів з рахунком 1:2 на користь Astralis.

Що далі?

Тепер у півфінальних матчах Team Vitality зустрінеться з FaZe Clan, а FURIA Esports зіграє проти MOUZ. Переможці цих пар зустрінуться у гранд-фіналі, де поборються за головний приз та звання чемпіона IEM Chengdu 2025.

Нагадаємо, турнір проходить з 8 по 14 квітня, а його переможець, окрім грошової винагороди, отримає слот на IEM Cologne 2025.

