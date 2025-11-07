Кто стал на шаг ближе к победе?

В полуфинал турнира IEM Chengdu 2025 прежде всего пробились две команды, которые одержали победы в четвертьфинальных матчах, – это Team Vitality и FURIA Esports. Они присоединились к двум коллективам, что уже ожидали своих соперников в полуфинале благодаря успешным выступлениям на групповом этапе, пишет 24 Канал со ссылкой на Liquipedia.

Team Vitality в напряженной борьбе одолела датскую команду Astralis. Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу Vitality. Команды обменялись победами на картах Mirage (13:9 в пользу Astralis) и Nuke (13:7 в пользу Vitality), а решающей стала карта Inferno, где Vitality оказались сильнее со счетом 13:4, пишет Esports Insider. Эта победа позволила им пройти дальше по сетке плей-офф.

В другом четвертьфинальном матче бразильская команда FURIA Esports уверенно победила The Mongolz, отмечает портал HLTV. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев. FURIA не оставила шансов соперникам на картах Mirage (13:7) и Nuke (13:8), продемонстрировав отличную подготовку и командную игру. Этот результат позволил FURIA войти в четверку лучших команд турнира.

Где NAVI?

Для украинской команды Natus Vincere турнир начался с тяжелого противостояния против датчан из Astralis. Встреча проходила в формате до двух побед (Bo3) и держала в напряжении до последнего.

Судьба матча решалась на третьей карте, Inferno, поскольку две предыдущие карты закончились ничьей. К сожалению, украинский коллектив проиграл со счетом 16:12, завершив всю тройку матчей со счетом 1:2 в пользу Astralis.

Что дальше?

Теперь в полуфинальных матчах Team Vitality встретится с FaZe Clan, а FURIA Esports сыграет против MOUZ. Победители этих пар встретятся в гранд-финале, где поборются за главный приз и звание чемпиона IEM Chengdu 2025.

Напомним, турнир проходит с 8 по 14 апреля, а его победитель, кроме денежного вознаграждения, получит слот на IEM Cologne 2025.

