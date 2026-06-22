Нова вершина Counter-Strike: IEM Cologne Major побив рекорди переглядів

Кельнська LANXESS Arena вчергове довела свій статус головної сцени світового кіберспорту. Поки найкращі гравці планети змагалися за титул чемпіона, мільйони глядачів створювали нову цифрову історію, перетворюючи кожну секунду матчів на глобальне видовище з неймовірними показниками переглядів.

Абсолютні рекорди

Фінальне протистояння між Team Falcons та бразильським колективом FURIA стало справжнім вінцем тритижневого марафону в Кельні. Falcons здобули впевнену перемогу з рахунком 3 – 0. У цей самий час інтрига навколо кількості глядачів трималася до останньої хвилини. За даними аналітичної компанії Esports Charts, пікова кількість глядачів під час гранд-фіналу досягла позначки 2 751 121 особа, що офіційно зробило цей матч найпопулярнішим в історії Counter-Strike. Про це пише видання HLTV.org.

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Цей результат дозволив турніру в Німеччині випередити попередній рекорд, який тримався з 2021 року. Тоді під час фіналу PGL Stockholm Major між G2 та Natus Vincere за грою одночасно спостерігали 2 748 434 глядачі.

Окрім пікових значень, IEM Cologne Major 2026 продемонстрував неймовірну стабільність аудиторії протягом усього заходу. Середня кількість глядачів на трансляціях становила 627 863 особи, а загальний час перегляду контенту перевищив 100 мільйонів 301 тисячу годин. Турнір у Кельні здійснив "безпрецедентний ривок" за всіма основними показниками аудиторії Counter-Strike, прокоментували аналітики компанії Esports Charts.

Особливістю цього чемпіонату стало те, що високі рейтинги фіксували не лише під час фінальної битви. Організатори зафіксували позначку у понад 2 мільйони глядачів ще на стадії чвертьфіналу між G2 та Spirit, а також під час півфінальної зустрічі Spirit проти Falcons. Це перший випадок в історії дисципліни, коли матчі плей-оф, що не є фінальними, перетнули такий високий поріг популярності.

Фінальні цифри можуть стати ще вищими, оскільки фахівці продовжують оновлювати дані про кількість глядачів від локальних трансляцій.

Переможці та переможені

Переможці турніру, Team Falcons, не лише вписали свої імена в історію, а й забрали солідну частку загального призового фонду, який складав 1 мільйон 250 тисяч доларів США.

За перше місце команда отримала 500 тисяч доларів. У складі чемпіонів виступали такі зірки, як Фінн "karrigan" Андерсен і Нікола "NiKo" Ковач.

Їхні суперники з FURIA, попри поразку у фіналі, заробили 170 тисяч доларів.

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Деталі про турнір

Турнір проходив у два етапи на різних локаціях Кельна: перші стадії прийняв зал Palladium, а вирішальні битви плей-оф відбулися на знаменитій LANXESS Arena. Серед 32 команд-учасниць були і представники України. Склад Natus Vincere посів 9 – 11 місце, отримавши 20 тисяч доларів призових. Таку ж суму заробили Monte, які зупинилися на 12 – 14 позиції, та B8, що фінішували на 15 – 16 місці.

Такий успіх IEM Cologne Major 2026 підкреслює стрімкий розвиток Counter-Strike 2 як провідної кіберспортивної дисципліни. Величезні охоплення аудиторії та увага до кожного матчу свідчать про те, що інтерес до змагань топ-рівня лише зростає, встановлюючи нові орієнтири для майбутніх міжнародних першостей.