Чи готові NAVI до конкуренції на найвищому рівні?

Виліт Natus Vincere з мейджора в Кельні став несподіванкою для багатьох, адже протягом останніх двох місяців колектив демонстрував досить упевнену гру. Проте турнірна сітка виявилася надзвичайно складною: на своєму шляху "Народжені перемагати" зіткнулися з такими потужними суперниками, як Spirit, Legacy, The MongolZ, Falcons та G2. Попри всі зусилля, подолати цей бар'єр не вдалося. Головний тренер команди Андрій "B1ad3" Городенський не шукає виправдань і чесно коментує те, що сталося, пише видання HLTV.

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Ми мали всі шанси в матчі проти Falcons та в грі з G2, але якщо ви не закриваєте раунди з перевагою, це означає, що ви не готові грати в плей-оф,

– прокоментував тренер Natus Vincere Андрій "B1ad3" Городенський.

Він підкреслив, що мейджор – це особлива подія, де збираються виключно найсильніші команди світу. За словами тренера, саме цей турнір кристалізує справжню вісімку найкращих, і цього разу NAVI не показали рівня, достатнього для потрапляння в цей елітний список. Городенський зауважив, що команда все ще демонструє якісну гру, проте індивідуальні та командні прорахунки стали фатальними в критичні моменти.

Головною проблемою тренер вважає неспроможність гравців справлятися з колосальним тиском, який створює статус мейджора. B1ad3 відкрито висловив розчарування тим, що гравці часто ігнорували домовленості, досягнуті під час тренувань і тактичних розборів.

Як приклад, він навів ситуацію на карті Inferno, коли під час тайм-ауту гравцям дали чітку інструкцію сфокусуватися на захисті точки B, але вони без об'єктивних причин вирішили сконцентрувати сили на точці A. Такі моменти, за словами наставника, викликають відчуття розпачу, адже в ситуації високого стресу команда втрачає фокус.

Поразки від Falcons і G2 були особливо болючими через втрачені можливості. На карті Anubis в овертаймах NAVI мали перевагу, яку не змогли реалізувати через відсутність чіткої комунікації та синергії.

Тренер наголосив, що на рівні тир-1 команд перемогу визначають дрібні деталі: вміння вчасно висловити мікроплан, рішучість і впевненість у власних діях. На карті Mirage колектив примудрився програти раунди в ситуаціях 5 проти 3 та 4 проти 2, що неприпустимо для претендентів на трофеї. Гравці діяли занадто пасивно, очікуючи на помилку суперника замість того, щоб диктувати свої умови.

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Що далі для NAVI

Зараз організація готується до міжсезоння, яке обіцяє бути спекотним на трансферному ринку. B1ad3 розуміє, що для побудови команди, здатної на рівних конкурувати з такими гігантами, як Vitality, можуть знадобитися радикальні рішення.

Це сезон трансферів, агенти приходитимуть до нас і робитимуть пропозиції. Я поспілкуюся з організацією та спробую побудувати план, щоб стати сильнішими наступного сезону,

– заявив Андрій Городенський.

Наставник додав, що кожна топ-команда прагне створити власну спадщину та стабільно вигравати кубки. Якщо чинний склад вичерпав свій потенціал і не може забезпечити постійну участь у фіналах, клуб розглядатиме інші варіанти.

Тож попереду на NAVI чекає глибокий аналіз демозаписів і розробка стратегії, яка має повернути команду до списку головних фаворитів світової сцени.