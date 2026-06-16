Як зіграли команди у фінальний день Stage 3

Третій етап турніру в Кельні подарував глядачам справжню спортивну драму. Аутсайдери змогли перехопити ініціативу у досвідчених опонентів. 24 Канал проаналізував усі результати.

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Південноамериканський колектив 9z на цьому турнірі є справжньою сенсацією, завершивши свій шлях до плей-оф перемогою над The MongolZ із рахунком 2 – 0. Попри те, що на обох картах – Inferno та Overpass – перша половина гри проходила у рівній боротьбі (6:6), у другій частині зустрічі 9z продемонстрували повне домінування. На Overpass Франко "dgt" Гарсія відзначився ефектним ейсом, що допомогло команді закріпити перевагу та виграти обидві карти з ідентичним рахунком 13:8, пише видання HLTV.

Схожим став виступ BetBoom Team, які здолали молодий склад FUT Esports. Російський колектив грав із двома замінами.

На першій карті, Mirage, BetBoom розгромили суперника в першій половині з рахунком 11:1, зрештою закривши гру 13:7.

На Dust2 сценарій повторився – впевнена перемога 13:7 забезпечила команді місце у чвертьфіналі. Тренер FUT Андраш "coolio" Ферчак під час пауз гостро критикував своїх підопічних, порівнюючи їхню гру з рівнем звичайних гравців із платформи FACEIT через надмірне хвилювання та пасивність.

Крах фаворитів: як G2 Esports вибили Natus Vincere

Найгучнішою подією фінального дня Stage 3 стала зустріч між NAVI та G2 Esports. Для "Народжених перемагати", які приїхали на турнір у статусі чемпіонів IEM Atlanta, цей матч став фатальним.

Серія розпочалася на Dust2, де NAVI зуміли вирвати перемогу 13:11 завдяки неймовірному клатчу Ігоря "w0nderful" Жданова, який залишився один проти чотирьох суперників із двома одиницями здоров'я.

Проте на Inferno ситуація змінилася. G2 вели в рахунку 12:8, але NAVI перевели гру в овертайми. Там європейський мікс виявився сильнішим, закривши карту 16:14.

Вирішальна битва на Mirage також пройшла у безкомпромісній боротьбі, але G2 змогли взяти чотири раунди поспіль наприкінці матчу, вигравши з рахунком 13:10.

Головним героєм зустрічі став українсько-ізраїльський гравець G2 Микита "HeavyGod" Мартиненко, чий індивідуальний рейтинг сягнув показника 1,54.

Для NAVI ця поразка означала перший невихід у плей-оф мейджору за довгий час, повідомляє Dust2.

NAVI проти G2 на IEM Cologne Major: дивіться відео

Хто залишає Кельн

За результатами третього етапу вісім команд припинили участь у турнірі. Окрім Natus Vincere, які сенсаційно вибули з перегонів, змагання покинули The MongolZ і FUT Esports, програвши свої вирішальні матчі. Також до списку тих, хто вилетів, потрапили MOUZ, Legacy, PARIVISION і два українські колективи – B8 і Monte. Усі вони не змогли подолати швейцарську систему етапу Stage 3.

Хто боротиметься далі за головний титул

Натомість вісімка найсильніших уже готується до матчів на виліт у LANXESS Arena. До плей-оф пройшли: Spirit, G2 Esports, Vitality, Falcons, FURIA, 9z, Aurora Gaming та BetBoom Team. Сітка чвертьфіналів виглядає наступним чином:

Spirit зіграють проти G2 Esports;

Falcons зустрінуться з Vitality;

Aurora Gaming протистоятиме BetBoom Team;

9z зійдуться у південноамериканському дербі з FURIA.

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Деталі та формат IEM Cologne Major 2026

Цьогорічний IEM Cologne Major є одним із наймасштабніших турнірів сезону з Counter-Strike 2. Змагання проходять у Німеччині з 2 по 21 червня 2026 року. Загальний призовий фонд турніру становить 1 250 000 доларів, з яких переможець отримає 500 000 доларів.

Плей-оф турніру проводять за системою Single-Elimination (на виліт). Усі матчі чвертьфіналів та півфіналів триватимуть до двох перемог (Bo3), тоді як гранд-фінал пройде у форматі Bo5.

Після матчів у залі Palladium на попередніх стадіях, вирішальні ігри приймає легендарна LANXESS Arena, яку традиційно називають "собором Counter-Strike".