Тріумфи та розчарування: як грали команди 13 і 14 червня

Протягом 13 та 14 червня глядачі стали свідками запеклих протистоянь. 24 Канал проаналізував, як досвідчені зірки та зухвалі новачки виборювали право на продовження боротьби.

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Найбільш вражаючий шлях продемонструвала бразильська організація FURIA. Команда пройшла Stage 3 без жодної поразки, завершивши свій виступ зі статистикою 3 – 0 після впевненої перемоги над BetBoom з рахунком 2 – 0. На картах Overpass та Dust2 бразильці домінували, не даючи супернику жодного шансу на перехоплення ініціативи, пише Dust2.

Схожим став і виступ Team Spirit. Російський колектив також здобув слот у плей-оф зі статистикою 3 – 0, проте їхній матч проти південноамериканців із 9z дещо затягнувся. Усі три карти завершилися в серіях додаткових раундів. Видання Pley.gg зазначає, що 9z були за крок від сенсації, але досвід Spirit допоміг їм закрити останню карту з рахунком 16:14.

Команда Vitality після несподіваної поразки від 9z у перший день зуміла реабілітуватися. 13 червня вони здолали MOUZ у важкій боротьбі з рахунком 2 – 1, а наступного дня впевнено переграли BetBoom (2 – 0), забезпечивши собі місце у фінальному дні Stage 3.

Окремо варто відзначити турецький колектив Aurora (зараз належить росіянам), який став справжнім відкриттям стадії. Спочатку вони розгромили G2 (2 – 0), а потім не залишили шансів 9z, завершивши гру з рахунком 2 – 0 завдяки неймовірному клатчу 1 проти 4 від снайпера woxic.

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Шлях українських команд: крізь терни до виходу

Для українських уболівальників ці дні стали справжніми емоційними гойдалками

NAVI

Natus Vincere розпочали 13 червня з надважливої перемоги над The MongolZ. Попри програш на першій карті Nuke та відставання 5:11 на Ancient, "Народжені Перемагати" змогли здійснити камбек, перевівши гру на Mirage, де дотиснули суперника 13:6.

Natus Vincere проти The MongolZ: дивіться відео

Проте 14 червня в матчі за прямий вихід у плей-оф проти Falcons успіх був не на боці української організації. У напруженій боротьбі на вирішальній карті Anubis, яка затягнулася до подвійних овертаймів, NAVI поступилися з рахунком 16:19 (загальний рахунок серії 1 – 2).

Я надзвичайно вдячний за цю можливість. Ми за три гри від перемоги на мейджорі в Кельні,

– заявив лідер Falcons Фінн "karrigan" Андерсен після перемоги над NAVI.

NAVI проти Falcons: дивіться відео

B8

Український колектив B8, на жаль, припинив боротьбу на турнірі 13 червня. У матчі на виліт проти FUT Esports гравці нав'язали боротьбу, вигравши Dust2 (13:10), але поступилися на Mirage (9:13) та в драматичному фіналі на Ancient (11:13). B8 залишили мейджор зі статистикою 0 – 3, посівши останні місця.

B8 проти FUT Esports: дивіться відео

Monte

Для Monte 14 червня також стало фатальним. Команда змагалася з The MongolZ у матчі на виліт. Вигравши Nuke (13:9), українці не змогли втримати перевагу на Inferno (7:13) та Dust2 (11:13). Поразка 1 – 2 означала виліт із турніру зі статистикою 1 – 3.

Попри виліт, тренер Monte Олександр "kakafu" Шиманчик зазначив, що пишається прогресом гравців та їхньою здатністю конкурувати з елітою.

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Хто залишає сцену, а хто готується до вирішального раунду

За підсумками двох ігрових днів турнір покинули п'ять команд. Крім українських B8 та Monte, змагання завершили росіяни з PARIVISION, які не виграли жодного матчу (0 – 3). Також додому відправилися MOUZ і Legacy, програвши свої зустрічі 14 червня проти FUT та G2 відповідно.

Сьогодні, 15 червня, відбудеться фінальний п'ятий раунд Stage 3, де визначаться останні три учасники плей-оф. У кошику команд зі статистикою 2 – 2 на вболівальників чекають такі пари:

9z проти The MongolZ.

BetBoom проти FUT Esports.

NAVI проти G2 Esports.

Переможці цих пар отримають квитки до LANXESS Arena, а для тих, хто програє, мейджор закінчиться за крок до мрії.

Перші чвертьфіналісти IEM Cologne Major 2026

Наразі вже відомі п'ять команд із восьми, які продовжать боротьбу в основній стадії турніру:

FURIA та Spirit пройшли ідеально (3 – 0), тому вони матимуть вищий посів у сітці.

До них приєдналися Aurora, Vitality та Falcons, які завершили етап із результатом 3 – 1.

Ці колективи вже забезпечили собі мінімальні призові у розмірі 45 тисяч доларів США та місце в історії першого мейджора цього року.

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Про турнір: формат, гроші та локації

IEM Cologne Major 2026 проходить з 2 по 21 червня в Німеччині. Це одна з найпрестижніших подій у світі Counter-Strike 2. Загальний призовий фонд турніру становить 1 мільйон 250 тисяч доларів, з яких переможець забере 500 тисяч доларів та титул чемпіона, пише Liquipedia.

Stage 3, яка завершується сьогодні, проходила за швейцарською системою в форматі best-of-3 (до двох перемог). Вісім найкращих команд вийдуть до стадії плей-оф, яка розпочнеться 18 червня.

Вирішальні битви прийматиме славетна LANXESS Arena – стадіон, який професійні гравці називають "собором Counter-Strike".

Фінальний поєдинок відбудеться 21 червня у форматі best-of-5.