Як закінчилася Stage 2

У результати другого етапу такі команди, як FUT Esports і Team Spirit набрали по три перемоги, не зустрівши жодної поразки. Вони достроково вийшли на наступний етап. G2 Esports, 9z Team та BetBoom Team мають по три перемоги й одну поразку, що також гарантувало їм місце на Stage 3. Нарешті, 9 червня свої перемоги здобули Monte, B8 і Legacy. В останній день етапу вони зустрілися з paiN Gaming, BIG і TYLOO відповідно. 24 Канал аналізує результати і подальші перспективи.

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Можна сказати, що другий етап IEM Cologne Major 2026 завершився справжнім святом для українських вболівальників, адже фактично всі вітчизняні колективи зуміли вибороти путівки до наступної стадії у вирішальних матчах.

B8 проти BIG

Особливу увагу привернуло протистояння B8 проти німецької організації BIG. Для останніх ця поразка стала фатальною, адже вони втратили шанс виступити перед рідними трибунами в Кельні.

Серія розпочалася невдало для українців: на мапі Ancient BIG впевнено перемогли з рахунком 13:7. Проте справжній перелом стався на Overpass. B8 буквально розгромили суперника, завершивши першу половину з рахунком 11:1 на свою користь, а згодом довели мапу до переможних 13:6.

Головним героєм зустрічі став 16-річний Данило "s1zzi" Вінник, який продемонстрував неймовірну холоднокровність та завершив мапу зі статистикою 25 вбивств при 8 смертях.

На вирішальній Dust2 українська команда дотиснула опонентів (13:8), забронювавши собі місце у Stage 3, пише видання Pley.gg.

Боляче програвати, чесно кажучи, але я справді пишаюся командою,

– заявив лідер BIG Йоханнес "tabseN" Водарц після поразки від B8.

BIG проти B8 на IEM Cologne Major 2026 Stage 2: дивіться відео

Monte і paiN

Не менш яскравим виявився шлях Monte. Команда під керівництвом британського капітана Джека "Gizmy" фон Спрекельсена впевнено обіграла бразильців із paiN з рахунком 2 – 0 за мапами.

На мапі Nuke Monte домінували, віддавши суперникам лише 5 раундів. Друга мапа, Dust2, виявилася значно напруженішою. Попри те, що Monte програвали останні офіційні матчі на цій локації, вони змогли змінити стратегію. Справжнім окрасою гри став "ейс" (знищення всієї команди суперника самотужки) від Оскара "AZUWU" Белла на початку другої половини. Фінальну крапку поставив Алекс "Rainwaker" Петров, надійно закривши точку B в останньому раунді.

Вихід до третього етапу був нашою метою від самого початку,

– прокоментував капітан Monte Джек "Gizmy" фон Спрекельсен в інтерв'ю HLTV.

Нові виклики Stage 3: NAVI вступають у гру

Третій етап турніру, що розпочинається 11 червня, приніс історичний прецедент: вперше в історії мейджорів серед 16 найкращих команд немає жодного гравця з Північної Америки. Усі поєдинки цієї стадії проходитимуть у форматі до двох перемог (best-of-three), що мінімізує фактор випадковості.

Український гранд Natus Vincere розпочинає свій шлях у статусі одного з фаворитів. Організація встановила абсолютний рекорд, відвідавши всі 24 мейджори в історії Counter-Strike. Крім того, NAVI приїхали до Кельна в чудовій формі, адже саме вони нещодавно перервали неймовірну серію команди Vitality, яка 21 турнір поспіль доходила до півфіналів.

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У першому раунді на NAVI чекає важке випробування проти Team Spirit – колективу, який пройшов другий етап без жодної поразки. Цей матч вважають найбільш очікуваним протистоянням першого дня. Спеціалісти зазначають, що снайпер "Народжених перемагати" Ігор "w0nderful" Жданов наразі демонструє найкращий прогрес у своїй кар'єрі, піднявши індивідуальний рейтинг з 1,02 до 1,25 за останні місяці.

Окрім матчу NAVI – Spirit, на вболівальників чекають такі пари першого раунду:

B8 проти FURIA.

Monte проти Aurora.

Vitality проти FUT.

MOUZ проти Legacy.

Falcons проти G2.

The MongolZ проти BetBoom.

PARIVISION проти 9z.

Деталі турніру: мільйонний фонд та німецька гостинність

IEM Cologne Major 2026 проходить у Німеччині з 2 по 21 червня. Організатором виступає компанія ESL. Загальний призовий фонд складає 1 мільйон 250 тисяч доларів США. Переможець отримає солідний чек на 500 тисяч доларів, тоді як срібний призер поповнить свій бюджет на 170 тисяч доларів.

Stage 3 триватиме до 15 червня в залі Palladium, після чого вісім найкращих команд перейдуть до фінальної частини – плей-оф. Вирішальні матчі на виліт прийматиме легендарна LANXESS Arena з 18 по 21 червня. Саме там визначиться доля трофея у гранд-фіналі, який пройде у форматі до трьох перемог (best-of-five).