Драматичні розв'язки на шляху до плей-оф

Другий етап престижного турніру в Кельні став місцем як історичних тріумфів, так і болючих падінь відомих організацій. Латиноамериканська команда 9z зробила справжній прорив, обігравши китайський колектив TYLOO з рахунком 2 – 0 (13:10 на Overpass і 13:6 на Inferno). Ця перемога стала знаковою, оскільки 9z виявилися першим представником іспаномовної Америки, який зумів пробитися до шістнадцятки найкращих команд мейджора. Гравці продемонстрували впевнену гру, попри спроби суперника перехопити ініціативу на другій карті. 24 Канал проаналізував усі результати.

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Водночас для легендарної данської організації Astralis турнір завершився катастрофою. Команда поступилася бразильцям із paiN з рахунком 0 – 2. На карті Nuke данці лідирували 10:6, але не змогли втримати перевагу, програвши 11:13. Справжній розгром стався на Overpass, де Astralis програли першу половину з рахунком 0:12 і врешті-решт поступилися 4:13. Це вже дев'ятий мейджор поспіль, на якому Astralis не можуть вийти у плей-оф після своєї перемоги у 2019 році.

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Здавалося, що нам доводилося дуже важко боротися за кожен раунд,

– прокоментував капітан Astralis Расмус "HooXi" Нільсен, зазначивши, що суперники отримували занадто легкі вбивства, а його команда припускалася аматорських помилок.

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Інший фаворит, G2 Esports, не залишив шансів німецькій команді BIG, перемігши їх 2 – 0. Особливо виділився Гай "NertZ" Ілуз, який завершив Inferno з неймовірним рейтингом 2,69.

Ще одним невдахою дня став колектив M80. Їхня поразка від Legacy з рахунком 0 – 2 означає, що вперше в історії мейджорів у топ-16 не буде жодного представника Північної Америки, пише Dust2.

Боротьба українських колективів: камбеки та випробування

Українська команда B8 продовжує свій шлях після невдалого старту на Stage 2. У матчі на виліт вони здолали іменитих бразильців з MIBR. Серія почалася важко: на Mirage, яку обрали самі українці, суперник домінував і виграв 13:7. Проте на Nuke B8 відповіли аналогічно, забравши першу половину 10:2 і довівши карту до перемоги 13:10 завдяки агресивній грі 16-річного снайпера Данила "s1zzi" Винника.

На вирішальній карті Ancient український колектив виявився сильнішим (13:8), попри шалений спротив лідера MIBR Феліпе "insani" Юджі, який набив 19 вбивств лише за першу половину.

Інший український клуб, Monte, втратив перший шанс на вихід у Stage 3, поступившись BetBoom з рахунком 1 – 2. Команди обмінялися перемогами на своїх піках: BetBoom забрали Nuke (13:7), а Monte впевнено відповіли на Mirage (13:6), де болгарин Алекс "Rainwaker" Петров продемонстрував чудову гру.

Доля матчу вирішувалася на Dust2, де в напруженій боротьбі сильнішими виявилися гравці BetBoom – 13:8. Тепер Monte змушені грати вирішальний матч у вівторок, щоб зберегти шанси на турнірі.

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Хто продовжує шлях, а хто їде додому

За підсумками ігрового дня 8 червня визначили перших учасників наступної стадії та тих, хто достроково припиняє боротьбу.

За даними Pley, квитки до Stage 3 вже забезпечили:

G2 Esports.

9z.

BetBoom.

Як показують дані Liquipedia, залишили турнір після поразок:

Astralis (1 – 3).

MIBR (1 – 3).

M80 (1 – 3).

Анонс вирішальних матчів Stage 2

Попереду фінальний раунд другого етапу, пише HLTV, де шість команд змагатимуться за останні три путівки до топ-16:

Monte зустрінеться з paiN. Команди знаходяться поруч у світовому рейтингу, тому очікується рівна гра.

B8 зіграють проти німецького клубу BIG. Господарі турніру намагатимуться реабілітуватися перед домашньою публікою.

Бразильська Legacy вийде на сервер проти китайців із TYLOO у реванші після їхньої недавньої зустрічі на азійському чемпіонаті.

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Деталі турніру

Поточний мейджор у червні 2026 року вже увійшов в історію через повний провал північноамериканського регіону. Раніше на турнірах такого рівня США та Канада стабільно мали від 3 до 8 гравців у фінальній стадії. Проте цього разу Liquid та NRG вилетіли ще у першій стадії, а M80 не змогли подолати бар'єр другого етапу.

Окрім цього, поразка Astralis підтвердила глибоку кризу данського гранда, який втратив позиції у рейтингу Valve. Попри те, що деякі гравці, як-от 21-річний Віктор "Staehr" Штер, показали високий індивідуальний рівень, командна гра колективу повністю розвалилася під тиском бразильських опонентів.